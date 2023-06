El cambio de Kelly McCormack: Antes y después.

Kelly McCormack es una actriz y escritora canadiense, nacida el 7 de marzo de 1988 en Stratford, Ontario, Canadá. Se ha destacado tanto en el cine como en la televisión por su versatilidad y talento.

McCormack comenzó su carrera actoral en la industria del teatro y posteriormente hizo su transición al cine y la televisión. Ha trabajado en una variedad de géneros y ha demostrado su habilidad para interpretar personajes diversos.

El comienzo de la carrera de Kelly McCormack. Fuente |Flickr.

En el cine, McCormack ha aparecido en películas como "The Husband" (2013), "The Colony" (2013), "Modra" (2010), "Play the Film" (2009) y "Defendor" (2009). También ha participado en producciones de televisión, incluyendo series como "Killjoys", "The Listener", "Murdoch Mysteries", "The LA Complex" y "Republic of Doyle".

Además de su trabajo como actriz, McCormack también ha incursionado en la escritura. Coescribió el guión de la película "Play the Film" (2009) y escribió y protagonizó el cortometraje "Soft" (2014), el cual fue aclamado en varios festivales de cine.

Kelly McCormack. Fuente |Pinterest.

Kelly McCormack ha recibido reconocimiento por su talento actoral. En 2010, fue nominada a un premio Genie en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en "The Colony". También ha sido reconocida en festivales de cine, obteniendo premios y menciones especiales por su trabajo.

A lo largo de su carrera, McCormack ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, y continúa trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos. Su dedicación y habilidad la han llevado a ser una figura prominente en la industria del entretenimiento en Canadá.

Kelly McCormack. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

Kelly McCormack, ha experimentado varios cambios de look en su carrera, adaptándose a los personajes que interpreta y explorando diferentes estilos. Desde sus primeros trabajos hasta hoy, repasamos algunos de los cambios más destacados en la apariencia de esta talentosa actriz.

Sus primeros años

En sus primeros años como actriz, Kelly McCormack se destacaba por su aspecto natural y fresco. Con su pelo más largo y algo ondulado, a menudo se la veía con un estilo relajado y juvenil. Este look le otorgaba una apariencia desenfadada y encantadora, perfecta para interpretar personajes llenos de energía y vitalidad en producciones teatrales y televisivas.

El comienzo de Kelly McCormack. Fuente |Wikipedia.

Cortes más atrevidos y modernos

A medida que McCormack se sumergía en la industria del cine, comenzó a experimentar con diferentes estilos de peinado y color de pelo. En algunos de sus papeles más notables, la hemos visto con cortes de pelo más atrevidos y modernos. Desde un bob elegante y sofisticado hasta un pixie corto y audaz, McCormack no teme jugar con su apariencia para dar vida a sus personajes de manera auténtica y convincente.

El estilo único de Kelly McCormack. Fuente |Pinterest.

Maquillaje natural al llamativo

Además del pelo, Kelly McCormack también ha experimentado con el maquillaje y la moda para transformarse en distintos roles. Desde looks naturales y sutiles hasta maquillajes más llamativos y dramáticos, ha demostrado su capacidad para adaptarse a una amplia gama de estilos y épocas.

Kelly McCormack, maquillaje llamativos. Fuente |Pinterest.

Cambios en su vestuario

A lo largo de su carrera, McCormack también ha utilizado accesorios y cambios en su vestuario para complementar su transformación física. Desde elegantes vestidos de gala hasta atuendos casuales y desenfadados, su estilo siempre ha reflejado la personalidad y las necesidades de los personajes que interpreta. Su dedicación y talento la han llevado a explorar nuevos estilos y a adaptarse a las demandas de sus roles más recientes.