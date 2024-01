Alberto Dugarte desvela cómo le ha afectado a Isabel Pantoja el ataque de Francisco Rivera

A pesar de que se ha rumoreado que Isabel Pantoja estaría distanciada de su equipo de confianza y que habría marcado distancias con su sobrina Anabel Pantoja, su maquillador Alberto Dugarte y su peluquero José Antonio Abad, a raíz de su mini gira por América a principios de 2023, lo cierto es que la tonadillera sigue confiando plenamente en ellos.

Y que mejor prueba de ello que la presencia de todos ellos en su último concierto del año en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que todas las especulaciones han quedado zanjadas al comprobar que la cantante sigue teniendo una relación maravillosa con lo que ella llama su "staff de trabajo".

Antes de regresar a Madrid para retomar sus compromisos profesionales, Alberto Dugarte ha atendido a las cámaras de Europa Press y, demostrando una vez más su lealtad hacia Isabel Pantoja, nos ha contado cómo se encuentra, cómo se ha tomado los ataques de Francisco Rivera desenterrando de nuevo el hacha de guerra al tacharla de "mala persona" y "gafe", y cuál es su única prioridad en estos momentos.

"El concierto ha sido impresionante, ella lo dio todo, estaba guapísima y con mucha ilusión y tiene muchísimas ganas de todo lo que viene en 2024. Hay muchísimas fechas, vamos por toda España y con muchísimas ganas e ilusión, sobre todo mucho nervio, mucho estrés y muy contentos" ha revelado.

A pesar de no querer entrar en detalles sobre los rumores sobre el estado de salud de Pantoja -se dijo que tenía "problemas serios" pero que no podía permitirse dejar de cantar por sus deudas-, su maquillador sí ha dejado claro que la artista "está perfecta, maravillosa, con energía, con fuerza y con una gira espectacular que suena increíble y que no se lo pueden perder".

Además, Dugarte ha asegurado que a Isabel no le han afectado las declaraciones de Francisco Rivera, ya que "intenta estar aislada y no escuchar nada, estar en lo suyo que es la música, centrarse en su público, en sus súper conciertos que tiene por toda España y está centrada en eso".

"Yo la veo bien, súper feliz" ha zanjado, sin entrar en si es cierto que desvalijó su ático de Fuengirola llevándose hasta las bombillas y las puertas de los muebles de la cocina antes de entregarle las llaves al nuevo propietario. ¡Sus declaraciones, a continuación!