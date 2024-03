Lucía Rivadulla, madre de Itziar Castro, emocionada en su reconocimiento

El pasado 8 de diciembre, Itziar Castro fallecía a los 46 años de edad y dejaba un gran vacío en el mundo de la interpretación. Hoy, en el marco de la Festival de cine de Málaga se ha llevado a cabo un homenaje a esta gran actriz y hasta allí se ha desplazado su madre, Lucía Rivadulla.

Muy orgullosa, la madre de la intérprete nos ha confesado que está muy feliz de estar en Málaga porque "ella quería mucho a Málaga, era especial". Allí ha querido recordar a su hija y nos ha desvelado cómo fue su relación en los últimos años de vida.

"Nosotros somos una familia muy unida, ella casi todos los días nos hablaba, ella se dedicó después de la pandemia a hacerme feliz" explicaba Lucía, que además, confesaba que tras vender el restaurante donde estuvo trabajando toda la vida, su hija "me llevaba y me hizo disfrutar lo que no había disfrutado".

En cuanto a cómo era la actriz, su madre nos ha confesado que "daba más por la gente humilde y que lo necesitaba, la he visto firmar autógrafos a gente que está en un parque tirada" y además, desvelaba que ha sido un orgullo para ella haber recibido muestras de cariño tras su triste pérdida: "Para mí los reyes de España, es un orgullo muy grande y pienso que si ella está en algún sitio, dirá 'lo habrá conseguido'".

Por último, Lucía, asombrada por todos los reconocimientos que le están haciendo a su hija, nos desvelaba que "no puedo entender el fenómeno Itziar, me cuesta entenderlo", pero acto seguido aseguraba que "dio mucho cariño, mucho amor" y esa quizás sea la cosecha que está recibiendo toda la familia.