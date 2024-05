Sánchez huye por segunda vez de reunirse con los ‘poderosos’ del Club Bilderberg

Cientos de representantes del más alto nivel del mundo empresarial, financiero y político de Europa y EEUU se dan cita hasta el domingo en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra, de Madrid, en la reunión del Club Bilderberg. Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado asistir al cónclave del llamado “Gobierno del mundo en la sombra”.

El Club Bilderberg, que se reúne este fin de semana en Madrid, es, por la importancia de sus participantes, uno de los foros políticos y económicos mundiales de más alto nivel. Y se rige por el máximo secretismo sobre los temas que allí se discuten.

Los participantes debatirán acerca de la evolución y retos que supone el despegue imparable de la inteligencia artificial, el cambio climático, los conflictos bélicos que azotan Oriente Medio y Ucrania, y sobre los desafíos económicos que afrontan Europa y EEUU.

Está confirmada la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el exsecretario de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, siempre según la información facilitada por la organización.

Completan la representación española la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras; Sol Daurella Comadrán, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, la mayor embotelladora del gigante de refrescos; el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales; y el director de El Español, Pedro J. Ramírez.

Sánchez huye de los ‘poderosos’

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, Pedro Sánchez ha huido por segunda vez de reunirse con los ‘poderosos’ del Club Bilderberg.

El presidente, al igual que el resto de participantes españoles, recibió ya en marzo la invitación a asistir al encuentro de líderes mundiales por parte de la presidenta del Santander, Ana Botín, quien actúa como delegada de Bilderberg en España.

El líder del PSOE ha rechazado la invitación, porque no quiere que, en plena campaña electoral para las europeas, le vinculen con ese denominado “Gobierno del mundo en la sombra” por el rechazo que produciría entre el electorado de izquierdas.

“¿Qué pinta ahora un socialista allí?”

Según ha conocido ECD, en el entorno del presidente se preguntan “¿Qué pinta un socialista codeándose con los poderosos, en secreto, con la que nos está cayendo en España?”.

Desde otros ámbitos del PSOE se defiende que otros miembros del partido si han asistido al Club Bilderberg. Se citan los casos de Felipe González, Javier Solana, Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los críticos con la asistencia ahora de Sánchez insisten: “Eran otros tiempos...”.

González y Zapatero acudieron

En sus 70 ediciones, esta es la tercera ocasión que se celebra en España, después de que en 1989 se diera cita en el Balneario Isla de La Toja (Pontevedra) y en 2010 en el Hotel Dolce de Sitges (Barcelona).

En ambas ocasiones, acudieron como anfitriones los entonces presidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los dos socialistas.

Marcha atrás reduciendo su presencia

No es la primera vez que Pedro Sánchez rechaza reunirse con los ‘poderosos’ del Club Bilderberg. En el año 2015, solo unos meses después de ser elegido secretario general del PSOE, se le citó como uno de los integrantes de la delegación española que participaría en esa edición.

Figuraba en el listado oficial distribuido por la organización. Pero finalmente no acudió a la reunión del “Gobierno del mundo en la sombra”. Según personas conocedoras de las gestiones en aquel momento, Sánchez intentó reducir al mínimo su presencia en el Interalpen Hotel, un lujoso resort de los Alpes austriacos, alegando motivos de agenda.

Y así se lo argumentó a Juan Luis Cebrián, ex presidente ejecutivo de Prisa, quien actuaba entonces como delegado de Bilderberg en España. Le explicó que debía viajar a Budapest para participar el viernes en la reunión del Partido de los Socialistas Europeos (PSE). El domingo quería asistir también, en Sevilla, a la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía.

La organización no se lo permitió

La organización no le permitió esa ‘asistencia a la carta’, por lo que, poco después, su nombre desapareció del listado de asistentes en la web del selecto club. Se le explicó, que, una vez reunido el Club Bilderberg, en esos cuatro días no es posible salir del hotel. Aceptar la invitación implica un compromiso de asistir, no comentar las deliberaciones, y participar en todas las sesiones que se desarrollan entre el jueves y el domingo.

También se exige acudir sin acompañante: la invitación es únicamente para esa persona. Dentro del hotel donde se realiza la reunión no se puede ir con escolta.

No se puede tampoco llegar en un coche propio. Se ha de utilizar un vehículo proporcionado por la organización, que se distingue por tener una “B” en la luna delantera.

Se carga su estrategia contra los poderosos

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, por personas que conocen los entresijos de la reunión, que se celebra entre este jueves y el domingo en Madrid, Pedro Sánchez ha rechazado participar en el Club Bilderberg “exclusivamente por cálculo político”.

El presidente ha expuesto sus razones. Considera inoportuno estar presente en la cumbre del “Gobierno del mundo en la sombra” porque considera que su presencia desmonta por completo su estrategia contra los poderosos.

Un proyecto autónomo

Sánchez viene defendiendo que el PSOE es “un proyecto autónomo”, no sometido a los intereses de los poderosos, en contraste con lo que le ocurre -dice- a la oposición. Lleva meses denunciando las presiones a Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de estar atrapado por esos grupos poderosos.

Lleva tiempo también el presidente, achacando a “la derecha económica y mediática”, a “los poderosos” y a los “poderes ocultos”, la existencia de una conspiración para derribarle, utilizando ahora incluso a su esposa, Begoña Gómez. Y afirma que, como instrumento, utilizan, al primer partido de la oposición. “Las grandes empresas llevan de la mano al PP”, ha sentenciado en más de una ocasión.

Poderes “oscuros”

Sánchez señala a “una minoría de poderosos”, como los poderes “oscuros” para los que el Gobierno resulta un estorbo. Ha reiterado que su Ejecutivo es muy incómodo para algunos poderes “ocultos”.

Y para derribarle, sostiene, cuentan también con la complicidad de determinados medios informativos, sobre los que siembra la sospecha.

Denuncia la existencia de “terminales” mediáticas, políticas y económicas “con intereses oscuros”, empeñadas en acabar con su Gobierno.

Señores que fuman puros y controlan medios

Incluso ha llegado a describir cómo son esos enemigos sin identificar: “Señores que fuman puros y controlan poderosas terminales económicas y mediáticas”.

Hay que tener en cuenta que los asistentes, unos 130 este año, son del más alto nivel: jefes de Estado y de gobierno, ministros de economía, banqueros centrales, economistas, administradores delegados de las principales multinacionales, jefes de Estado Mayor, y directores de las redes televisivas y editoriales más importantes de Europa y América del Norte.

Malestar del Gobierno Rajoy con Cebrián

Esta posición contrasta con el empeño del Gobierno de Mariano Rajoy, que siempre se esforzó por tener un sitio en Bilderberg.

Hasta el punto de que el propio ex presidente reprochó personalmente a Juan Luis Cebrián que ningún miembro de su Ejecutivo pudiera defender, en 2015,ante los líderes mundiales, la candidatura de Luis de Guindos a presidente del Eurogrupo al no haber sido invitado ningún ministro.

Mientras tanto, el responsable de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, rival del ministro español en esa carrera, sí estuvo presente en los debates. No fue el único representante holandés de alto nivel. En la delegación de este país figuraron personalidades tan relevantes como la reina Beatriz; el primer ministro, Mark Rutte; el Gobernador del Banco de los Países Bajos, KlaasKnot; y el presidente de la petrolera Royal Dutch Shell, Ben van Beurden.