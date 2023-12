Tomás Páramo y María García de Jaime no tienen pensado ampliar su familia

Forman uno de los matrimonios más seguidos en redes sociales porque muestran su día a día sin filtros, pero no todo es de color de rosas, también han hablado de los momentos complicados que han pasado en los últimos años... María García de Jaime y Tomás Páramo han formado la familia que siempre desearon y ahora disfrutan de su estabilidad sin vistas a tener más hijos.

Eso mismo nos han confesado la última vez que hemos hablado con ello. Haciendo balance de su familia, Tomás nos comentaba que "el otro día estábamos en Londres, teníamos un trabajo allí y de repente estaba tan a gusto con María los dos solos que me paré en medio de la calle, la agarré y le dije 'María no vamos a tener más hijos'".

Tal y como nos desvelaba el influencer, "no podemos tener más hijos" porque "estamos demasiado a gusto solos para complicarnos más la vida".

Y es que su familia es una de las más seguidas en redes sociales porque han dado visibilidad a lo que es verdaderamente la paternidad y cómo conciliar el trabajo con sus hijos.

En cuanto a esta época navideña, Tomás y María nos confesaban que la viven "para volverse loco yo creo, se acaba el colegio y pasa del cole a casa con lo cual hay que coger fuerza antes de Navidad y a tope".

Muy solidarios, nos comentaba también que ahora que son padres de familia numerosa entienden aún más a los padres que tienen hijos con enfermedades.

"Estuve visitando la Casa Ronald, acogen a familias que vienen de fuera y no tienen una casa, les facilitan no tener que alquilar o cogerse un hotel y me partía el alma ver a esos padres entregados que habían dejado todo para cuidar a niños que yo les daba la mano, calvitos, sin pelo es que hay que dar gracias a dios todos los días de no verte en esta situación, sobre todo la entereza que tienen, como padre te derrumbas, pero delante de tu hijo siempre tienes que estar fuerte".

Conscientes de su labor en redes sociales, nos aseguraban que "nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, nuestro altavoz no solo es para vestir bien, estar guapos, ganas dinero, trabajar con marcas" también para poder "contribuir a muchas causas buenas y creo que es lo que da sentido a que hayamos pasado de ser personas ocultas a que nos conozca mucha gente. Esto es lo que vale".