Defensa incluye un nuevo incentivo de 660 euros en la nómina de los militares en noviembre

Miles de militares se van a encontrar en la nómina correspondiente al mes de noviembre un concepto que no es habitual que cobren. Aparece nombrado como “pago único incentivo”, y llegará hasta los 660 euros.

Así lo ha podido confirmar ECD por distintas fuentes militares que han podido ver que en el Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) ya aparecen elaboradas nóminas de este mes en las que se incluye ese “pago único” de 660 euros.

Ya desde hace algunos meses circulaba en ámbitos militares la información de que se estaba “cociendo” algún tipo de subida de sueldo para final de año. No se conocían los detalles, pero mandos militares implicados en la gestión de Personal habían deslizado esta información.

660 euros como “pago único incentivo”

En las últimas semanas y días, algunos ejércitos han adelantado a sus militares que este mes de noviembre van a recibir ciertos suplementos añadidos a su salario habitual.

“Junto a la nómina del mes de noviembre, además de percibir como atrasos la subida del 1,5% de las retribuciones desde enero, percibiremos, en concepto de pago único incentivo la cantidad de 660 euros. Es una cantidad fija para todos los empleos”, es uno de los mensajes que ha circulado en ámbitos de uno de los tres ejércitos.

Añadido al 1,5% para todos los funcionarios

La subida del 1,5% la aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez de forma general para todos los funcionarios de la Administración General del Estado. Como la acordó en octubre, se tenía que aplicar de forma retroactiva desde el 1 de enero.

Por eso en la nómina de noviembre de los militares van a aparecer una serie de aumentos del 1,5% como “atrasos” en varios conceptos del salario: en el sueldo base, en el Complemento de Empleo, en las pagas extra, en los trienios... No se aplica ese 1,5% de subida en el Complemento de Dedicación Especial (CDE).

Según el empleo de cada militar la suma de la subida de estos conceptos varía, pero supera en muchos casos los 150 euros.

110 euros en septiembre

Pero más llamativo son estos más de 600 euros que aparecen ya como “pago único incentivo”. Ya en la nómina de septiembre apareció ese concepto, si bien en esa ocasión fueron 110 euros y sólo lo cobraron los militares de la Escala de Tropa y Marinería (soldados, marineros, cabos, cabos primeros y cabos mayores), destinados en unidades de la Fuerza. Quedaron excluidos los que estuvieran destinados en otras unidades, así como los suboficiales y los oficiales y oficiales generales.

Esta distinción provocó algunas quejas, como la de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que pidió por carta al ministerio que en octubre abonara ese “pago único incentivo” a los militares de Tropa y Marinería que se habían quedado sin cobrarlo.

En octubre, según las fuentes consultadas por ECD, no hubo ninguna novedad en las nóminas. Pero este mes de noviembre volvieron a circular diferentes informaciones que apuntaban a un nuevo “pago único incentivo”.

Las cifras fueron bailando. En algunos casos se informó de que en la nómina de noviembre se incluiría como norma general un suplemento de 220 euros. Correspondería a dos meses (julio y agosto) de un incentivo de 110 euros que Defensa había decidido pagar mensualmente a los militares.

Sin embargo, como se ha dicho, en las nóminas que se enviarán en los próximos días a lo militares (y que algunos miembros de las Fuerzas Armadas han consultado en el Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa) aparece reflejado que el “pago único incentivo” asciende a 660 euros.

A todos los ejércitos, escalas y empleos

En este caso, según estas informaciones, no habría distinciones entre escalas: lo cobrarían tanto los efectivos de la Escala de Tropa y Marinería, como los de la Escala de Suboficiales, así como los oficiales y oficiales generales.

Quienes lo veían más seguro, por comunicaciones y documentos internos, eran los militares de la Armada y del Ejército del Aire, mientras que el Ejército de Tierra parecía no haber adelantado la noticia a sus militares. Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD apuntan que se aplicará a todos los ejércitos, sin distinción.

En las comunicaciones oficiales de algunos ejércitos sí se avanza una salvedad: habrá un grupo de militares que no recibirán este incentivo. Se trata de aquellos que están desplegados en misiones internacionales, y que por ello perciben un complemento especial: la indemnización por participación en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria (IOMP). Sólo es compatible el primer mes de percepción, pero no los siguientes,

Las fuentes consultadas apuntan que el pago no está por completo cerrado, y apuntan a que puede haber ciertas diferencias en la cantidad final a recibir. Habría un fijo mínimo de 600 euros, con diferencia según empleo hasta los 640 ó 660. Eso sí, en todo caso es una cantidad añadida, aparte del dinero que suponen los atrasos de la subida del 1,5% para todos los funcionarios de la Administración General del Estado.

Ya circula además una explicación a esta “gratificación” económica a los militares. Se trataría de una “compensación” por la etapa más dura de la pandemia del coronavirus. Además, se indica que la orden de aprobar este pago procede de la Subsecretaría de Defensa.

Retraso en el documento de la nómina

Los ajustes de última hora están provocando cierto retraso en el envío de la nómina a los militares, que la suelen recibir hacia mitad de mes. Se espera que se pueda enviar en unos días, cuando se ajusten definitivamente las cantidades y además se complete el trabajo burocrático de cargar los códigos de este nuevo concepto en los sistemas informáticos de gestión de las nóminas del ministerio.

ECD se puso en contacto el pasado martes 15 de noviembre con el Ministerio de Defensa, para tratar de concretar las cifras de este “pago único incentivo”, y saber a qué militares y con qué criterio se va a pagar este mes de noviembre.

Al no recibir respuesta, ECD insistió este jueves 17 con la misma consulta. Al cierre de esta edición no se había recibido ninguna contestación por parte del departamento que dirige Margarita Robles.

No es una subida consolidada

Desde la Unión de Militares de Tropa (UMT), una de las asociaciones con presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, señalan que ya manejaban desde hace tiempo la información de que para el final de este 2022 se estaba preparando algún tipo de subida en las retribuciones de los militares.

El problema, apuntan, es que este pago excepcional en la nómina de un mes, como ya se hizo en septiembre, no se consolida; es decir, se aplica esos meses, pero en los próximos no se aplicará. Por eso desde la Unión de Militares de Tropa se temen que todo sea “una cortina de humo para no atacar el problema real, que es el de las paupérrimas retribuciones” de las Fuerzas Armadas.

Esta y otras asociaciones llevan años peleando para que el Ministerio de Defensa acometa una revisión al alza de los sueldos de los militares, especialmente los de los empleos más bajos (soldados y marineros, cabos...). Defensa se resiste a aprobar más subidas salariales, por eso sorprende que durante el año apruebe estos pagos excepcionales, que tampoco se explica bien a qué obedecen ni de dónde sale el dinero.

Por eso, critica esta asociación, temen que con estos pagos ya el ministerio se niegue a negociar una mejora de las retribuciones real, consolidada, que no dependa de la decisión concreta del ministerio en un mes o en otro.