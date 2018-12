Hacienda no cobrará el IRPF a 400.000 padres y madres que han cogido la baja este año

Los padres a los que se les ha practicado una retención en el IRPF por su prestación de paternidad y maternidad, en los últimos cuatro años, ya pueden reclamar su devolución a Hacienda. Pero además, todos los beneficiarios de esa ayuda en 2018 van a quedar exentos automáticamente de tributar por ella en la próxima declaración de la Renta.

Por el momento, el número de afectados ronda el millón y la cantidad total que van a poder recuperar alcanza los 1.200 millones, según las estimaciones del Ministerio.

El proceso se llevará a cabo en dos fases. La primera será para los contribuyentes que cobraron la prestación en 2014 y 2015, que son los que han podido comenzar a reclamar el dinero desde este lunes. El resto, esto es, los que fueron padres en 2016 y 2017, deberán esperar hasta enero. Se estima que las devoluciones se completarán en abril.

La devolución media por maternidad será de 1.600 euros, mientras que en el caso de paternidad ronda los 383 euros. El trámite será ágil y sencillo, ya que los contribuyentes sólo deben aportar el año en el que recibieron la prestación y el número de cuenta.

Tras haber extendido la sentencia a los padres

Pese a que el texto del Supremo solo hacía referencia a las prestaciones de maternidad, Hacienda ha optado por igualar el tratamiento fiscal a los padres y no esperar a un nuevo pronunciamiento fiscal específico.

La prestación por paternidad es el permiso retribuido, que actualmente dura cinco semanas, y que el Gobierno prevé equiparar a las 12 semanas de maternidad progresivamente, por lo que su importancia tributaria será creciente.

Exentos de pagar todos los beneficiarios de 2018

La principal novedad es que 2018 será el primer año en el que esta asignación quedará exenta del IRPF en la campaña de la declaración de la Renta. Así, no será necesario realizar ningún trámite.

Además, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, Hacienda tiene decidido no cobrar ya el IRPF por la prestación en la Renta de 2018 a todos los beneficiarios durante este año, y no sólo a aquellos que recibieron la ayuda después de la sentencia del Supremo, dictada en el mes de octubre.

Según los cálculos que maneja el Ministerio, la medida alcanza a alrededor de 400.000 padres y madres que han cogido la baja por paternidad a lo largo de todo este año.

Hará campaña para animar a reclamar el IRPF

Los contribuyentes que tributaron por el IRPF de la prestación por maternidad en 2014 tendrán hasta el 30 de junio de 2019 para solicitar la devolución, momento en el que finalizará la campaña de la Renta de 2018. Los que la recibieron en 2015, tendrán hasta junio de 2020 y así, sucesivamente.

Desde 2014 a la actualidad, Hacienda ha abonado la prestación por maternidad a 1,2 millones de madres y más de 20.000 padres, con quien se puede compartir, desembolsando más de 6.000 millones de euros.

Ahora, según las fuentes consultadas por ECD, Hacienda se ha propuesto hacer campaña con la devolución del IRPF por paternidad, como si la decisión no hubiera sido impuesta por la Justicia. Es el motivo por el que ha desplegado todo tipo de facilidades. La propia ministra, María Jesús Montero, ha animado a todos los afectados a reclamar.

“Guiño” electoral a tres millones de funcionarios

En esta misma línea, Montero expuso también que la intención de Hacienda es extender la exención fiscal a los funcionarios. Un “guiño” a casi tres millones de empleados públicos en pleno año electoral.

La sentencia del Tribunal Supremo en la que se basa la devolución concluye que las prestaciones por maternidad no son rentas de trabajo y, por lo tanto, no se les puede aplicar el IRPF. Sin embargo, los funcionarios y trabajadores públicos siguen cobrando sus sueldos y, por ello, la sentencia del TS no les afecta.

El Gobierno considera que esta situación es “injusta”, por lo que va a proponer un “cambio legislativo para que los funcionarios puedan beneficiarse de esa exención del IRPF durante la maternidad y paternidad”.