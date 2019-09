Los fiscales también opinan: quieren elecciones

Las negociaciones entre Podemos y PSOE son tan tensas que todo parece indicar que habrá nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. Una situación que no gusta a casi nadie: sería la tercera vez (la cuarta, en el caso de los andaluces) que se convocara a los españoles a las urnas en sólo un año.

Sin embargo, a los fiscales sí les parece bien que se repitan los comicios. No por una razón de eficacia para su trabajo o de mejora de la Administración de Justicia, sino por una cuestión más sencilla: no quieren que se vaya la fiscal general del Estado, María José Segarra. Opinan que, si se forma Gobierno antes del 23 de septiembre, el cese de la máxima representante del Ministerio Público estaría muy próximo. En cambio, si finalmente hay elecciones generales, la prórroga del Gobierno en funciones supondría también alargar a Segarra en el cargo, al menos unos meses más. Y eso es lo que desean los fiscales a toda costa: que la actual fiscal general permanezca en su puesto cuanto más tiempo, mejor. Están “sumamente satisfechos” de su trabajo. Cabe recordar que Segarra se opuso a intervenir en la actuación de los fiscales en el juicio del 1-O para mitigar el delito de rebelión. Algo que, al parecer, el Gobierno de Sánchez no le ha perdonado.