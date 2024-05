“No me hagáis hablar”: el mutis de Óscar Puente tras la rueda de prensa en Moncloa.

Todas las miradas apuntaban al mismo protagonista en la rueda posterior al Consejo de Ministros que se celebró el martes en La Moncloa: Óscar Puente. Era la primera comparecencia pública tras el rifirrafe con el Gobierno de Javier Milei por las declaraciones del ministro de Transportes. “Yo le he visto, no sé en qué estado y después de la ingesta de qué sustancias”, afirmó sobre el mandatario argentino. Una frase que provocó un duro comunicado de la Administración de Milei, apuntando a la esposa de Sánchez y pidiendo el cese de Puente. Dos días después, el portavoz del Ejecutivo argentino ha zanjado este desencuentro diplomático: “Para nosotros es un tema saldado”. Pero faltaba por conocer, de primera mano, la opinión del ministro de Transportes.

Entre risas recibió la primera pregunta de la rueda de prensa. Sin sorpresa, sobre Milei. El ministro guardó su respuesta para el final, esquivando el choque diplomático y dando prioridad a los problemas por las averías de Renfe. Al término de su contestación, Puente admitió que no habría actuado igual, de saber el revuelo que iba a causar. Breve y conciso, sin querer darle mayor importancia.

Una actitud esquiva que mantuvo tras la comparecencia. Mientras otros miembros del Gobierno atendían a los periodistas, Óscar Puente se quedó al otro lado de la mesa de comparecencias, sentado, con la mirada fija en su teléfono móvil. Y, en mitad de los corrillos informales entre periodistas y políticos, aprovechó para abandonar la sala de prensa por las zonas vacías de medios.

Desde que se han apagado las cámaras, el ministro se mantiene fiel a su idea: no dar titulares que alimenten la polémica. Sin embargo, el intento de mutis por el foro resultó fallido. Un grupo de periodistas se apresuró a cortarle el paso, para preguntarle de nuevo por el conflicto con Milei.

Otra vez entre risas, y con la intención de no dar más aire al desencuentro con el presidente argentino, respondió: “No, no… No me hagáis hablar más. De verdad”. El ministro sí atendió a otra pregunta —referente a otras cuestiones—, pero mostrando una evidente prisa por marcharse.

Finalmente, atravesando la multitud y sin dar mayor oportunidad de repreguntas, consiguió abandonar la sala para dirigirse a las tripas del complejo de La Moncloa.