A Íker Casillas y a Manuela Carmena les interesan los valores del Ejército

Después de un proceso participativo, el Ejército de Tierra eligió como lema propio “La Fuerza de los Valores”. En torno a esa consigna, Tierra está diseñando algunas iniciativas para vincular su imagen a unos valores que considera paradigmáticos para los miembros del Ejército.

Con este fin, el 26 de mayo ha organizado una jornada sobre “El Ejército de Tierra y los retos futuros”. El acto tendrá lugar en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid.

El Chivato ha consultado la lista de ponentes e invitados a esta jornada. La apertura correrá a cargo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el cierre corresponderá al Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Francisco Javier Varela Salas.

Varios altos mandos intervendrán en los debates y presentando ponencias pero ese día no sólo hablarán militares. Destacan varias personalidades conocidas por su actividad en otros ámbitos de la sociedad, desde un ex capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol hasta una ex alcaldesa de la capital de España.

El primer panel llevará por título “Valores tradicionales que mueven las instituciones y la sociedad: la generación ‘baby-boomer’”. La moderará el periodista y locutor de la COPE Ángel Expósito, y entre los ponentes que tomarán la palabra está Manuel Carmena, como representante del ámbito “Judicatura/Política”, por su trayectoria como jueza y vocal del CGPJ, y por su experiencia como alcaldesa de Madrid.

En ese mismo panel tomarán la palabra el general de Brigada jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), Francisco Javier Marcos Izquierdo, un general estadounidense de la US Army en Europa, Joseph A. Papenfus, y Bernardino León, secretario general de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

La periodista de laSexta Ana Pastor moderará otro panel que lleva por título “Cambios de valores motivados por la digitalización de la sociedad e incorporación de las nuevas generaciones: «la generación millennial»”.

A este segundo debate está invitado Íker Casillas, que acudirá como representante de la Fundación Real Madrid. Le acompañará el sociólogo Narciso Michavila, el general director de la Academia General Militar de Zaragoza, Manuel Pérez López, el general jefe de la academia británica de Sandhurst, Funcan Capps...

Explica el Ejército de Tierra que “la razón de ser” de la actividad de los hombres y mujeres que lo componen el Ejército “está sustentada en un conjunto de valores que constituyen su esencia y que inspiran su comportamiento”.

Sin esos valores, “sería muy difícil acometer con éxito las misiones que tienen encomendadas, bien en el marco de misiones de combate en escenarios de conflicto o bien en apoyo a las autoridades civiles ante situaciones de crisis originadas por catástrofes naturales o emergencias sanitarias”.

Por ello, el Ejército de Tierra “promueve un estilo de liderazgo basado en valores”. Por ello, ha organizado esta jornada de debate, ya que “ante la rápida evolución de la sociedad, su transformación y la incertidumbre derivada, es preciso anticiparse e identificar aquellos paradigmas en valores y tendencias que permitan encauzar la formación de los líderes del futuro”.