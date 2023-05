Los rostros de militares españoles circulan por canales de la guerra de Ucrania

El Ejército de Tierra, también la Armada y antes el Ejército del Aire están o han estado impartiendo cursos acelerados de formación a militares y a reclutas ucranianos, para mejorar su capacitación antes de ser enviados al frente a combatir contra las tropas rusas.

Los ucranianos llevan meses llegando a España, en pequeños grupos, para entrenarse en Toledo y en Zaragoza, pero también en otras provincias como Burgos, Cádiz, Pontevedra y Almería. El hecho de dar entrenamiento militar a efectivos de un país que está en guerra con Rusia ha llevado a extremar ciertas medidas de seguridad.

En estas páginas se contó que los militares españoles destinados en las bases donde se adiestra a los ucranianos habían recibido órdenes, en ocasiones por escrito, de no hacer fotos a los ucranianos, y sobre todo, de no difundirlas.

Se trata de una medida de seguridad aplicada por las unidades españolas, pero que obedecía a una petición ucraniana, para proteger la identidad de sus militares. Este especial celo en no difundir ciertas imágenes llevó, por ejemplo, a que de algunas cuentas en Instagram y Telegram desapareciera un vídeo de ucranianos disparando con una ametralladora en el campo de maniobras de la Academia de Infantería, en Toledo.

Pues bien. El Chivato ha podido comprobar que desde hace unos días circulan por Twitter, Instagram y en canales de Telegram de militares al menos dos vídeos de la despedida de ucranianos que han terminado su formación en España y vuelven a su país para combatir en la guerra. Las imágenes están grabadas desde el interior de un autobús. El que más está circulando muestra a los ucranianos, vestidos de civiles, abrazándose con militares españoles de uniforme.

Por la prenda de cabeza cabe suponer que los militares españoles son miembros del Regimiento de Infantería ‘América’ 66 de Cazadores de Montaña, con base en Berrioplano (Navarra), que es el que ha proporcionado a buena parte de los instructores de los programas de adiestramiento al personal ucraniano.

Españoles y ucranianos intercambian abrazos y despedidas antes de que los segundos suban al autobús para marcharse. Se ven rostros de los militares de ambos países. Incluso el autor del vídeo, probablemente grabado con un teléfono móvil, llega a enfocarse la cara para saludar a la cámara.

El vídeo lleva marca de agua de Karymat, un canal de Telegram que difunde información, fotografías y vídeos de la guerra de Ucrania, principalmente del lado ucraniano. De su canal de Telegram, el vídeo ha dado el salto a grupos de militares españoles en Telegram, a perfiles en Instagram de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y ya se ha publicado en decenas de tuits.

Hay que tener en cuenta que la política de comunicación del Ministerio de Defensa con el adiestramiento de los ucranianos ha ido oscilando. Las prohibiciones y advertencias a los militares españoles se compaginaban con las fotografías difundidas por canales oficiales, y las jornadas de puertas abiertas a los medios de comunicación, con ciertas limitaciones.

En esas mismas jornadas de puertas abiertas se pedía no enfocar ni los rostros de los militares ucranianos, ni los parches identificativos de sus unidades. Por parte de los militares españoles, algunos se mostraban especialmente cuidadosos de que su imagen tampoco saltara a los medios de comunicación, y por eso se cubrían con pasamontañas y se tapaban la “galleta” con su apellido.

Soldiers of the Armed Forces of Ukraine say goodbye to the Spanish military after completing training and subsequent return to Ukraine pic.twitter.com/fsAL0JY6aM