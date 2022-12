Guindilla al secretario de Organización del PSOE andaluz, por ahora pedir “sensibilidad” y “prudencia” con la condena a Griñán

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que suspenda su entrada en prisión, por la condena de malversación del caso de los ERE fraudulentos, por un cáncer de próstata que le han detectado. El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, reaccionó a esta noticia pidiendo prudencia y sensibilidad al PP, a quien acusó de utilizar el caso de Griñán de manera “miserable” y “para ir en contra de personas que claramente se ha demostrado que no se han llevado ni un euro a su casa ni se han beneficiado de forma personal”. No es difícil recordar otros casos en los que los socialistas no pidieron ni demostraron “prudencia y sensibilidad” para cargar contra acusados, ni siquiera condenados, por delitos de corrupción como Griñán. Guindilla a Noel López, por criticar ahora al PP y pedir prudencia y sensibilidad a cuenta de la entrada en prisión de José Antonio Griñán.