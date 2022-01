Carta a un amigo (que ya no está)

Estimat Mateu;

Ya hace dos años que nos dejaste de una forma demasiado precipitada en apenas unos meses.

Siempre he tenido la convicción de que tú ya sabias lo que nos iba a caer encima con lo de la pandemia, por esto tú te adelantaste y marchaste varios meses antes de que nos confinaran.

Pues, qué quieres que te cuente, la verdad por aquí la cosa esta muy chunga, el bicho este ha vuelto por Navidad, aunque algo mas flojo y con menos peligro, pero igualmente imprevisible, pesado y preocupante, pues te dicen, te cambian, te explican, que si te la pones, que da igual.

No, las cosas del deporte no marchan, algunas autoridades siguen haciendo de las suyas, son los amos y señores y si quieres comer, bien, y si no, lo dejas. No llegan a quitar la burocracia y el papeleo innecesario y en muchos casos absurdo. Muchas ayudas para algunos, pocas o ninguna para otros, su peculiar forma de interpretar las normas, la presentación de todo ya preestablecido enlatado a su manera, falta información y debate, no se practica la democracia real en el deporte, dicen que sí la hay, pero falta de participación seria de todos y cada uno de los estamentos deportivos. Tampoco llegamos ni de lejos a tener la consideración ni el respeto que se merecen las personas que de forma altruista se dedican a la promoción deportiva.

¿Que cómo esta el tir de fona? Pues regularcillo. Se van haciendo cosas pero entre la maldita pandemia, algunos problemas y saturación del maldito papeleo, con ciertas infidelidades y alguna que otra falsedad de por medio y con esta administración que dicta y manda, pues estamos a medio gas y con algunos cambios estructurales internos. Se nota que ya no están tus correctas, lógicas y sabias recomendaciones. Ya tampoco tenemos los consejos del otro padre de la federación, el amigo Pep Sanchís, que si bien está bastante bien de salud, lo cierto es que ya de una avanzada edad que lógicamente no esta para ninguno de estos trotes.

Mateu, el mundo del deporte te echa mucho de menos y yo en particular muchísimo al no volver a contar con tus buenos criterios, que siempre hacías gala y que era tu etiqueta. Todos te han apreciado y respetado por donde tú hayas pasado y esto es un orgullo para tu familia.

Pero no todo es malo, tu familia tiene salud y ha crecido. Sí, hace apenas unas semanas acabas de ser, de nuevo, abuelo, sí, un precioso niño que se llama Oliver. ¡¡Enhorabuena!!

Otra de las cosas que estoy seguro te gustará, es que tu hijo Mateu está tramando algo bonito, que a buen seguro apreciarás desde el Cielo, se trata de una innovación. Por el momento aún no te puedo contar más detalles, que no sea que al final se retrase o se complique el proyecto.

Amigo Mateu, te desearía un feliz año nuevo, pero lo cierto es que el 2022 se presenta con una gran incertidumbre en todos los sentidos, social, político, deportivo y por supuesto económico, que es el motor de toda sociedad. La cosa no pinta bien, no sabemos hasta cuándo estaremos así, pueden alargar las ayudas y las migajas, pero todo esto algún día se tendrá que devolver, y un día Europa dirá ¡Non va plus! Si esto continua así, pronto entraremos en quiebra técnica.

Tu amigo que jamás te olvidará,

Pep Ribas Ribas