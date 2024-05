El plan del PP para vincular al PSC con ERC le ha dado seis escaños socialistas

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, en el acto de cierre de campaña en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Las elecciones catalanas de este domingo dejaron al candidato socialista, Salvador Illa, como el gran ganador de los comicios. Los socialistas mejoraron en nueve escaños los resultados de 2021, aventajando en siete a la segunda fuerza, Junts. Casi todos los partidos no soberanistas subieron y el Partido Popular de Cataluña quintuplicó los tres escaños que obtuvo en la última convocatoria electoral. Los populares engullen los seis parlamentarios de Ciudadanos, pero también consiguen robar otros seis escaños al PSC, según afirman fuentes de Génova a Confidencial Digital.

74.000 votos del PSC

La subida del candidato del PPC, Alejandro Fernández, no se explica solo con absorber el 100% del partido naranja. El partido fundado por Albert Rivera consiguió seis escaños y 158.606 votos. Sin embargo, los populares aumentan su representación en doce diputados y ha conseguido 233.131 sufragios más. Esto es, han ganado 74.525 apoyos más, aparte del votante que llega de Ciudadanos. Los datos que manejan en la cúpula del PP reflejan que todo ese trasvase viene del electorado más centrista que antaño apoyó a Illa, pero que ha optado ahora por el PP porque el mensaje de los socialistas “se parece cada vez más al del independentismo”.

El PP diseñó la estrategia para robar votos a Illa

Desde que el president en funciones, Pere Aragonès, anunciara el adelanto electoral tras no haber podido sacar adelante los presupuestos autonómicos, en Génova y la dirección del PP catalán comenzaron a trabajar en una campaña que dañara al PSC. La idea de los populares pasaba por situar a los socialistas en el mismo bloque que los partidos independentistas y robar todo el voto posible del segmento de la población que está más en el centro.

El PP ha incidido, desde hace semanas, en la cercanía de los socialistas catalanes con el mensaje de ERC: ambas formaciones han compartido proyecto en las normas aprobadas tanto a nivel nacional como regional. Durante la pasada legislatura, el apoyo de los republicanos fue imprescindible para sacar adelante toda la agenda legislatura del Ejecutivo y de los partidos del Gobierno. Al igual que en Cataluña, el PSC ha apoyado los presupuestos de Aragonès, incluido el presentado en febrero, que cayó por el “no” de En Comú Podem.

Los populares han explotado la cercanía de ambos partidos en medidas sociales para atraer a un electorado que en 2017 se decantó por Ciudadanos e Inés Arrimadas, y en 2021 pasó al PSC. Las conclusiones de los primeros análisis que hacen en la dirección nacional del PP, reflejan que no solo han conseguido el objetivo, sino que roban el mismo número de escaños a Ciudadanos que al PSC. Un trasvase de votos que queda disimilado, según la tesis de Génova, por la gran subida de los socialistas. “El PSOE recupera quitando votos al independentismo porque su mensaje se parece cada vez más al de esos partidos”, afirman fuentes del entorno del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, consultadas por ECD

El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga.

Una subida en contra de los pronósticos del PP

Las estimaciones del PP catalán apuntaban a los 12 escaños en el mejor de los escenarios. A medida la campaña fue avanzando, los trackings internos apuntaban un estancamiento de los populares. La preocupación llegó en la recta final de la campaña. Al igual que en las elecciones vascas, el PPC partía de una estimación que parecía quedarse corta diez días después. El propio Feijóo aseguró el pasado jueves que triplicar el resultado de 2021 sería un gran resultado. Es decir, nueve parlamentarios; tres por debajo de los pronósticos iniciales.

Las malas sensaciones se acrecentaron cuando las encuestas diarias mantuvieron a Vox en un resultado semejante al conseguido en 2021. Precisamente, los populares dudaban de su incremento si el partido liderado por Ignacio Garriga no empeoraba sus resultados. Una incógnita que ahora resuelven en Génova alegando, precisamente, que su incremento viene también del PSC.

Finalmente, han superado todas las expectativas. Fernández ha conseguido quintuplicar el resultado obtenido hace tres años y pasar de 109.453 votos a 342.528.

Sin zarpazo a Vox

El auge del PP no es a costa de Vox. El principal asterisco del incremento de los populares en Cataluña pasa por no haber podido restar ni un mínimo apoyo al partido dirigido por Santiago Abascal. Además, Vox ha conseguido casi 30.000 votos más que en 2021. No ha habido trasvase hacia el PPC, aunque sí han conseguido el principal objetivo: adelantar a Garriga y recuperar la cuarta posición que perdieron hace tres años. El PP no se situaba con la principal fuerza de la derecha no nacionalista desde hace una década. En 2017 fue Ciudadanos quien lideró dicha bandera ganando las elecciones.

Espaldarazo a Alejandro Fernández

A pesar de no haber cumplido todos los objetivos, esta victoria refrenda el liderazgo de Fernández tras meses de relaciones convulsas con Génova que dejaban al candidato sin casi opciones de liderar el PPC. Finalmente, el adelanto electoral dejó sin margen a la dirección nacional para optar por otro nombre y, finalmente, decidió confiar en él.