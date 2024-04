Ocho medios de izquierdas y derechas se quedan sin poder entrevistar a Pedro Sánchez.

Esta semana comenzó con una comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, tras cinco días de reflexión, anunció en una comparecencia sin preguntas de los periodistas que se quedaba para “defender la democracia”.

El lunes aseguró que la movilización del PSOE estos días había sido decisiva para no dimitir. Además, en esta comparecencia que fue seguida en directo por 35 medios de comunicación señaló que sabía “esta campaña de descrédito no parará”. No obstante, se aventuró a declarar que Begoña y él podían con ella.

Este mismo día Pedro Sánchez comenzó una ronda mediática que le llevó primero a una entrevista en TVE con Marta Carazo y Xabier Fortes ese mismo lunes y a otra en la Cadena SER con Ángels Barceló.

A la espera de conocer si va a dar alguna entrevista más, a Confidencial Digital le ha llegado la información de que ocho medios de comunicación, de los principales de este país, no van a poder entrevistarle para preguntarle por sus nuevas medidas.

Medios de izquierdas y derechas

Se trata tanto de medios de izquierdas como de medios de derechas en soportes que van desde la prensa a la televisión y la radio. Con todos ha pasado el mismo criterio, han registrado una petición de entrevista en Moncloa que no ha sido contestada.

Varios de estos medios consultados solicitan a Confidencial Digital que no se revele cual es su identidad con el ánimo de poder mantener buenas relaciones con Moncloa. Por este motivo, ECD ha preferido ocultar el nombre de todos ellos para evitar diferencias de criterios.

Sin embargo, si que se puede resaltar que son medios dirigidos por varios de los principales periodistas del país tanto de izquierdas como de derechas que disponen de una audiencia informativa diaria considerable.

Varias de estas fuentes resaltan que cada vez que el presidente realiza una ronda mediática demandan una entrevista en Moncloa. En la mayor parte de estos casos, salvo en la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, estas propuestas fueron rechazadas.