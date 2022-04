¿Cómo cambiamos de compañía de la luz?

Hasta hace unos meses, con las subidas de la factura de la luz, en España no era muy común cambiar de compañía, pues siempre tenemos cierto miedo a pasar de una empresa a otra un suministro básico como este.

Sin embargo, cada vez es más habitual, ya que el proceso no puede ser más sencillo, pudiendo acceder a mejores precios, condiciones más adecuadas a nuestro tipo de consumo o incluso a energía verde proveniente de las renovables.

Lo primero es localizar el CUPS

La parte más “complicada” de todo el proceso es localizar el CUPS y lo ponemos entre comillas porque se tarda unos segundos si buscamos una factura que no tiene por qué ser la última, sino que nos vale cualquiera.

Con la factura delante buscamos estas siglas a las cuales sigue un número bastante largo que empieza por “ES” y que será necesario para pasarnos a otra compañía, pues es el que identifica a nuestro contador.

Es posible que la dirección del contador y la real no coincidan, pero con ese número no hay lugar a equívocos y no habrá error posible durante el traspaso.

Accedemos a la web de la nueva compañía y rellenamos los datos

Aunque el cambio de compañía se puede hacer por teléfono, lo cierto es que la manera más cómoda es realizarlo a través de la web de la empresa a la que nos vamos, sin tener que esperar a que nos atiendan.

Teniendo el CUPS a mano, que es lo más importante, solo hay que rellenar el resto de los datos. Es más que probable que nos pidan una foto del DNI y también el número de cuenta con el fin de domiciliar los pagos.

No tenemos que hacer nada más

El proceso termina ahí. No tiene que venir ningún técnico a casa y el suministro no se interrumpe ni siquiera un segundo.

En el momento en el que el traslado se haya hecho efectivo recibiremos un email de la empresa confirmando que ya estamos con ellos y que nos empezarán a facturar con la tarifa contratada a partir de ese día.

Nosotros no nos enteraremos de nada, por lo que el paso a una nueva comercializadora no puede ser más sencillo y menos traumático.

El proceso es gratuito

Como ocurre con cualquier otro suministro como el teléfono, irnos a otra empresa no nos supone ningún coste y únicamente deberemos estar atentos a si la nueva tarifa tiene permanencia.

A veces, nos ofrecen mejores precios por kW a cambio de que permanezcamos durante un año con esta comercializadora, algo que no es aconsejable, más ahora cuando con las medidas que ha tomado el Gobierno parece que las facturas están comenzando a bajar de una forma importante.

El precio de la electricidad ha subido mucho en los últimos meses, de manera que conviene mirar qué ofertas nos ofrecen las comercializadoras, con el fin de escoger la mejor para nosotros y cambiarnos, un proceso que es muy sencillo y que solamente lleva unos minutos una vez que hemos decidido la nueva compañía que nos va a cobrar la energía a partir de ahora.