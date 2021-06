Lola sospecha un posible embarazo en Honduras

Como ha publicado hoy miércoles Telecinco, Lola tuvo relaciones cuando su novio Iván la visitó en el reality Supervivientes y empieza a sospechar sobre sus dolores de tripa.

La superviviente está pasándolo un poco mal debido a estos dolores estos últimos días en la isla. Como le comentó a Dominguín: "Me están dado unos retortijones que por las mañanas o por las noches me entra un frío por el cuerpo...".

La expulsada, Valeria Marini, estuvo hablando con Lola antes de irse y le dijo "Si te duele así la barriga puedes estar embarazada". Pero la ex concursante de LIDLT se ha podido ilusionar con el diagnóstico que le hizo la italiana, a lo que ella contestó "Desde marzo no tengo la regla. Ojalá, Vale. Qué bonito. No quiero hacerme ilusiones. Que luego me hacen un test, sale negativo y es como... pues nada".

La verdad es que Iván y Lola pretendían quedarse embarazados en Honduras, algo que no les pillaría de sorpresa porque habría sido buscado, pero está claro que no es la mejor opción teniendo en cuenta la falta de vitaminas y las condiciones físicas actuales de la concursante. ¿Se hará Lola un test de embarazo?