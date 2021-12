El Gobierno se tomará diez días de vacaciones pese al descontrol del Covid

Después de un mes de diciembre con dos consejos de ministros semanales, Pedro Sánchez ha comunicado a los miembros del Gobierno que podrán tomarse diez días de descanso durante las fiestas navideñas. El presidente está preparando ya su ‘mensaje de Navidad’ a los españoles y después abandonará La Moncloa casi dos semanas.

Mientras tanto, los contagios de coronavirus siguen subiendo, la presión hospitalaria incrementándose y la presencia de la variante ómicron ganando terreno. Varias comunidades autónomas han comenzado a reclamar imponer más restricciones de cara a las fiestas navideñas. La incidencia acumulada, que roza los 500 puntos, dobla a la del año pasado por estas fechas.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad por el momento descarta reactivar restricciones y se ha limitado a reforzar la campaña de vacunación. La Comisión de Salud Pública acaba de aprobar extender la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 40 años.

La incidencia lleva mostrando una tendencia alcista en las últimas seis semanas, las UCI están llegando al 14% de la ocupación por Covid y los expertos ven señales de alarma. Creen que no es momento aún de obligar al uso permanente de la mascarilla en exteriores. Pero sí alertan sobre las aglomeraciones.

Diez días de vacaciones en Navidad

Pese a este complejo escenario, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Pedro Sánchez ha comunicado a los ministros que dispondrán de al menos diez días libres durante las próximas vacaciones de Navidad.

El plan con el que trabaja Moncloa es celebrar el último Consejo de Ministros el martes 28 de diciembre, y que el presidente no vuelva a convocar a los miembros del Ejecutivo hasta el 11 de enero, dándoles descanso durante la primera semana completa de enero.

Sánchez afronta un final de año terrorífico, con una huelga de camioneros como amenaza más destacada. Se trata de un colectivo que, no solamente puede paralizar el país, sino que es capaz de provocar desabastecimiento. Para que no falten problemas, hasta los loteros amenazan con no pagar los premios de la Lotería de Navidad.

Pero, sobre todo, va a tener que dar la cara tras prometer que el precio de la luz a final de año estaría en los niveles de 2018.

El presidente tiene un estudio que confirma que no podrá cumplir. Los datos de Transición Ecológica anticipan que el recibo, no solo no descenderá a los 598 euros de 2018, sino que aumentará hasta los 644 al final de este año.

Una gran comparecencia de fin de año

Antes de salir de vacaciones, la idea es que Pedro Sánchez protagonice una gran comparecencia de fin de año el 28 de diciembre, como es habitual tras el último Consejo de Ministros del año. El presidente realizará un balance del segundo ejercicio completo del Gobierno de coalición y planteará sus retos y objetivos para 2022.

En Moncloa aseguran a ECD que Sánchez ya trabaja en su propio ‘mensaje de Navidad’ a los españoles en un año especialmente complicado de nuevo por la pandemia, que protagonizará solo unos días después del que pronunciará el rey en Nochebuena.

Hay que destacar que ese discurso de Felipe VI es el más importante de los que lanza a lo largo del año. Pero esta vez será también uno de los más difíciles de su reinado por las circunstancias especiales en las que se produce, ya que intentará devolver la confianza en una institución que se ha visto dañada por los escándalos de Juan Carlos I.

En el Palacio de la Zarzuela llevan semanas preparando el discurso y lo habitual es que, antes de su grabación, se envíe a La Moncloa, donde el Gobierno puede introducir algunas modificaciones.

Sánchez se escapará “lejos de Madrid”

Fuentes del Gobierno confirman a ECD que la previsión es que Pedro Sánchez celebre la Navidad con su familia en La Moncloa, aunque tampoco se descarta que el presidente decida finalmente pasar la Nochebuena y el día de Navidad en la residencia de Quintos de Mora, a pocos kilómetros de Madrid, en la provincia de Toledo.

Tras el último Consejo de Ministros del año, y su comparecencia en Moncloa, Sánchez sí tiene previsto celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo “más lejos de Madrid”. Todavía no se ha cerrado si pasará esos días de descanso en el Palacio de las Marismillas, en Doñana, o en la residencia de La Mareta (Lanzarote).

Hace un año, el equipo del presidente canceló cualquier plan de descanso fuera de Madrid en el Palacio de Doñana o en la residencia de La Mareta, tras las duras críticas que había recibido durante el verano mientras se encontraba de vacaciones en Lanzarote y la pandemia comenzaba de nuevo a descontrolarse tras el fin del primer estado de alarma.

Se tuvo en cuenta también entonces que no hubiera resultado ejemplarizante que “un presidente se moviese por una España repleta de restricciones y cierres perimetrales de autonomías mientras se pedía a los españoles que se disfrutase de la Navidad en casa y se evitasen los desplazamientos innecesarios”.