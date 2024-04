Sánchez descarta aprobar en el Congreso las medidas contra los medios hasta después de verano.

Pedro Sánchez concedió el martes su segunda entrevista, en este caso en la Cadena Ser, después de anunciar que seguía en su puesto para “defender la democracia”, tras cinco días de reflexión.

En la entrevista con Àngels Barceló en el programa ‘Hoy por hoy’, además de hablar sobre la posibilidad de presentarse como candidato de cara a las siguientes elecciones, Sánchez tuvo palabras sobre medios de comunicación y lo que él llama “la máquina del fango”.

El presidente justificó no haber presentado, en su comparecencia en La Moncloa, una batería de iniciativas para luchar contra esa “maquinaria del fango”. Argumentó que, de sí haberlo hecho, le habrían acusado de cálculo político.

“Hubiese sido frívolo salir ayer con soluciones a este problema existencial”, señaló. Pero el presidente sí apuntó directamente a los que denominó “pseudomedios”.

Estas fueron sus palabras: “Estos medios digitales, o páginas web... ¿Sabemos quién las financia? ¿Tienen transparencia? Son preguntas muy importantes de responder. He tomado la decisión de liderar este debate, pero no monopolizarlo, porque no voy a poder sólo desde el poder Ejecutivo. Estoy decidido a abordar esta tarea”.

Plazos muy ajustados

La realidad será más complicada que un anuncio o un titular, necesita de unos plazos y estará condicionada por el contexto político.

Fuentes cercanas al presidente del Gobierno aseguran a Confidencial Digital que no está planeado hacer nada “a corto plazo” a día de hoy para establecer nuevas medidas reguladoras sobre lo que publican los medios de comunicación.

Estas fuentes señalan que “ahora hay dos elecciones seguidas y luego viene el verano”, en referencia a las elecciones al Parlamento de Cataluña del 12 de mayo y al Parlamento Europeo del 9 de junio. Por este motivo señalan muy complicado “nada con la mayoría de la investidura en plena campaña electoral”.

Fuentes de los partidos aliados del Gobierno explican a ECD que “todavía no han recibido ninguna llamada” para hablar sobre un paquete de medidas relacionadas con los medios de comunicación y regeneración democrática.

Por este motivo consideran que no habrá novedades hasta después de las elecciones, y partir de entonces algún pleno del Congreso de los Diputados ya sí podría acoger un debate sobre este tema.

Otras recuerdan que este martes acababa el plazo que Pedro Sánchez dio al PP para la renovación de el CGPJ. En la entrevista en la Cadena SER el presidente del Gobierno sé ha mostrado partidario de renovar el CGPJ incluso sin el PP, pero no ha concretado cuál sería la forma a seguir.

También falta por concretar cuáles son los siguientes pasos de cara a la renovación de consejeros de RTVE. El PSOE lleva planteándose desde octubre la posibilidad de lanzar un decreto para que no haga falta el acuerdo con el Partido Popular para esta renovación. Sin embargo, no hay novedades de cual será el procedimiento.

“El fango o yo”. Así busca Sánchez concentrar todo el voto progresista

La estrategia de Pedro Sánchez pasa en estos momentos por mimetizar su “reflexión personal” con una reflexión del país. Que una cosa sea la otra, convirtiendo su causa en la de todos. “Nuestro país necesita hacer una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace sólo unos años”, afirmó este lunes.

Con esta estrategia, según ha adelantado Confidencial Digital, Sánchez busca aglutinar en torno al PSOE todo el voto progresista para las próximas elecciones catalanas y europeas bajo el lema: “O el fango o yo”. Su permanencia en la presidencia del Gobierno, aseguran, anticipa una ofensiva que abra paso a la limpieza. “Venimos a limpiar”, va a insistir.