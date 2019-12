Los mandos de los antidisturbios denuncian: “Marlaska vetó el uso del camión de agua en Cataluña”

Mes y medio después de hacerse pública la sentencia del juicio del procés, la Policía Nacional mantiene un despliegue especial en Cataluña ante la amenaza de que se sigan produciendo disturbios. El operativo llegó a contar con 3.000 agentes, aunque en las últimas semanas unos 500 han regresado a sus unidades de origen.

La tensión y las algaradas en las calles han ido reduciéndose con el paso de los días, pero los CDR amenazan con más acciones de protesta en este mes de diciembre. Por ese motivo, Interior ha mantenido movilizados a la mayoría de los grupos de antidisturbios que fueron enviados a Cataluña en los días previos a la sentencia del Supremo.

La Cumbre del Clima

Los problemas operativos, sin embargo, se están produciendo esta semana, con la celebración de la Cumbre del Clima. Tal y como reconocen al Confidencial Digital diversas fuentes policiales, los servicios de información temen la llegada de grupos anti-sistema de todo el mundo a Madrid para boicotear la reunión internacional.

Por ese motivo, se ha montado un operativo especial, con hasta mil antidisturbios desplegados.

“Afrontamos dos grandes desafíos para la seguridad de forma simultánea... y solo tenemos 52 grupos de antidisturbios”, denuncian mandos de las Unidades de Intervención.

El camión y la Guardia Civil

Según esos mandos de la UIP, se enfrentan a “un inconveniente importante” que, no obstante, podría solucionarse con dos recursos: la ayuda de la Guardia Civil y utilizando, si fuera preciso, el camión de agua contra grupos radicales.

Se trata de dos opciones que rechazó tajantemente el ministerio del Interior en las semanas más duras de disturbios en las calles de Cataluña.

Las fuentes consultadas, jefes de algunas de las Unidades de Intervención Policial que han estado desplegadas en Cataluña durante las últimas semanas, afirman que el operativo que ha estado “al límite”, sin que se atendieran las constantes peticiones de refuerzos.

“Marlaska dijo 'no'”

Desde la Dirección General se apostó por trasladar también a agentes de las Unidades de Prevención y Respuesta, para dar apoyo a las UIP si hiciera falta, pero “siempre se dejó abierta la posibilidad de una intervención de la Guardia Civil que, sin embargo, no llegó”.

No actuaron, a pesar de que también fueron enviados a Cataluña varios Grupos de Reserva y Seguridad del Instituto Armado “para al final no hacer nada”. Todo ello, porque “desde Interior no querían que actuaran”.

No repetir imágenes de 2017

Esos mandos de las UIP afirman que compañeros de la Guardia Civil les han asegurado que “este Gobierno no quería repetir las imágenes de 2017, cuando actuamos para evitar el referéndum ilegal”. Entonces, los independentistas acusaron a Rajoy de “haber sacado a la policía militar a las calles”, y “Pedro Sánchez y Marlaska no querían que les dijeran lo mismo”.

Los jefes de los antidisturbios tampoco entienden por qué se trasladó desde Madrid el camión de agua, tal y como solicitaron desde las UIP, para finalmente no usarlo. Afirman que, en más de una ocasión, y ya con el camión en preparado, “se planteó su uso varias veces, pero desde Madrid siempre lo evitaron”.

La orden de evitar su uso llegó, según estas fuentes, directamente del gabinete del ministro Marlaska: “Si hubiese sido por la Dirección general, lo habríamos usado, pero Marlaska siempre dijo 'no'”.