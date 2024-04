Los 10 Mejores Portátiles Calidad Precio de 2024

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

Top 10 mejores portátiles relación Calidad-Precio de 2024

Descubre los 10 mejores portátiles con una relación calidad-precio insuperable del 2024. Desde opciones ultraligeras hasta potentes estaciones de trabajo, esta guía es tu pasaporte a la elección perfecta sin vaciar tus bolsillos.

Encontrarás opciones para todos los gustos y necesidades, desde estudiantes hasta profesionales, pasando por gamers.

Te hablaremos de sus características principales, como la pantalla, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, la tarjeta gráfica y el sistema operativo.

HP 15s-fq5083ns

Pantalla: FHD de 15,6 pulgadas, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC.

FHD de 15,6 pulgadas, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC. Procesador: Intel Core i5-1235U, hasta 4,4 GHz, 12 MB de caché L3.

Intel Core i5-1235U, hasta 4,4 GHz, 12 MB de caché L3. Memoria RAM: 16 GB DDR4-3200 MHz.

16 GB DDR4-3200 MHz. Almacenamiento: SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2.

SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2. Gráficos: Intel Iris Xᵉ integrados.

Intel Iris Xᵉ integrados. Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo preinstalado.

El HP 15s-fq5083ns se presenta como un ordenador portátil versátil y eficiente, diseñado para aquellos que buscan un balance entre rendimiento y portabilidad. Su pantalla FHD de 15,6" no solo es amplia para una experiencia visual envolvente, sino que también cuenta con tratamientos antirreflectantes, asegurando que la fatiga ocular se minimice durante largas sesiones de uso. Este detalle es especialmente apreciable para los usuarios que pasan horas frente a la pantalla, ya sea trabajando o disfrutando de su contenido multimedia favorito.

Bajo el capó, el procesador Intel Core i5-1235U promete un rendimiento sólido, capaz de manejar sin esfuerzo tareas cotidianas y algo de multitarea. La inclusión de 16 GB de memoria RAM es un punto a favor considerable, proporcionando el ancho de banda necesario para que las aplicaciones y programas funcionen de manera fluida.

El almacenamiento en SSD de 512 GB no solo ofrece espacio suficiente para una gran cantidad de archivos y aplicaciones, sino que también asegura un arranque rápido del sistema y tiempos de carga reducidos, un aspecto crucial para los profesionales en movimiento. Sin embargo, es importante destacar la ausencia de un sistema operativo preinstalado, lo que podría ser un inconveniente para usuarios menos experimentados, pero también ofrece la libertad de elegir el SO que prefieran o necesiten para sus tareas específicas.

En cuanto a gráficos, el HP 15s-fq5083ns se apoya en la Intel Iris Xᵉ, una solución gráfica integrada que, si bien no está diseñada para los juegos más exigentes, es más que capaz para la edición de fotos y vídeos a nivel amateur, así como para disfrutar de contenido multimedia en alta definición.

Pros:

Excelente balance entre rendimiento y portabilidad.

Pantalla FHD antirreflectante para una visualización cómoda.

Memoria y almacenamiento generosos para la categoría de precio.

Contras:

Sin sistema operativo preinstalado, requiriendo una configuración adicional.

En conclusión, el HP 15s-fq5083ns es una opción sólida para usuarios que valoran la eficiencia, el rendimiento y la flexibilidad. Ideal para profesionales y estudiantes que necesitan un portátil capaz de seguirles el ritmo, este dispositivo ofrece una base sólida sobre la cual construir una estación de trabajo móvil o un centro de entretenimiento personal.

ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1432W

Pantalla: Full HD de 15.6 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, TN, 220 nits.

Full HD de 15.6 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, TN, 220 nits. Procesador: Intel Core i5-1235U (DecaCore, hasta 4.4GHz, 12MB).

Intel Core i5-1235U (DecaCore, hasta 4.4GHz, 12MB). Memoria RAM: 8GB SO-DIMM DDR4.

8GB SO-DIMM DDR4. Almacenamiento: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe.

512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Gráficos: Integrada Intel Iris Xe Graphics.

Integrada Intel Iris Xe Graphics. Sistema Operativo: Windows 11 Home.

El ASUS VivoBook 15 no es solo un portátil más en el mercado; es una declaración de intenciones de ASUS por ofrecer tecnología de punta a precios accesibles. Su pantalla Full HD de 15.6" garantiza una experiencia visual nítida y detallada, aunque la tecnología TN y sus 220 nits de brillo pueden quedarse cortos en entornos muy iluminados. No obstante, para un uso general, esta pantalla es más que competente.

El corazón de este equipo es el procesador Intel Core i5-1235U, que con su configuración DecaCore y una frecuencia de hasta 4.4GHz, se muestra como un caballo de batalla capaz de enfrentarse a las más variadas tareas, desde la navegación web hasta algo de edición de foto y video ligera.

La memoria RAM de 8GB y el almacenamiento en SSD de 512GB forman un dúo que promete no solo velocidad en el procesamiento de tareas sino también un espacio de almacenamiento generoso para documentos, aplicaciones, y medios. Es importante destacar que, en este punto de precio, encontrar un balance tan bien logrado entre rendimiento y almacenamiento no es tarea fácil.

En el apartado gráfico, la Intel Iris Xe Graphics ofrece un rendimiento sólido para tareas cotidianas y algunos juegos no demasiado exigentes, destacando por encima de las soluciones gráficas integradas de generaciones anteriores.

Uno de los puntos fuertes de este VivoBook es su sistema operativo Windows 11 Home, lo que garantiza a los usuarios acceso a las últimas funcionalidades y seguridad desde el primer momento.

Pros:

Equilibrio ideal entre rendimiento y portabilidad.

Almacenamiento SSD de rápida respuesta.

Viene con Windows 11 Home preinstalado.

Contras:

La pantalla TN podría no ser del agrado de todos, especialmente bajo luz solar directa.

Memoria RAM limitada a 8GB, que podría requerir una actualización para usuarios más exigentes.

En resumen, el ASUS VivoBook 15 ofrece un rendimiento impresionante a un precio atractivo, haciéndolo una opción valiosa para quienes buscan un portátil capaz y accesible. Aunque tiene áreas de mejora, como la pantalla TN y la RAM limitada, estos aspectos no desmerecen el valor general que este dispositivo aporta al usuario promedio en busca de una experiencia informática sólida y confiable.

Samsung Galaxy Book3

Pantalla: FullHD de 15,6 pulgadas, con recubrimiento antidestellos.

FullHD de 15,6 pulgadas, con recubrimiento antidestellos. Procesador: Intel Raptor Lake Core i5-1335U.

Intel Raptor Lake Core i5-1335U. Memoria RAM: 8 GB.

8 GB. Almacenamiento: SSD de 512 GB.

SSD de 512 GB. Gráficos: Intel Iris Xe Graphics integrada.

Intel Iris Xe Graphics integrada. Sistema Operativo: Windows 11 Home.

El Samsung Galaxy Book3 se perfila como un fuerte competidor en su rango de precio, gracias a su procesador Intel Raptor Lake Core i5-1335U de última generación. Este chip no solo promete un rendimiento fluido en tareas de productividad, sino que también abre la puerta a experiencias de entretenimiento inmersivas gracias a los gráficos Intel Iris Xe.

La elección de 8 GB de RAM puede parecer estándar, pero en combinación con un SSD de 512 GB, ofrece una experiencia de usuario suave y eficiente, permitiendo almacenar una buena cantidad de datos y aplicaciones sin sacrificar la velocidad.

Su pantalla FullHD de 15,6 pulgadas con recubrimiento antidestellos está pensada para largas horas de uso sin causar fatiga visual, un punto clave para profesionales y estudiantes. Sin embargo, es el conjunto de características adicionales lo que realmente podría hacer que este dispositivo destaque, como su estructura ligera de aluminio, su amplia gama de puertos integrados, y capacidades de red de vanguardia con wifi 6, asegurando conectividad rápida y confiable.

Pros:

Rendimiento robusto con el procesador Intel de 13ª generación.

Diseño ligero y portátil, ideal para movilidad.

Variedad de puertos para una amplia conectividad.

Contras:

La RAM de 8 GB puede ser limitante para tareas más exigentes.

La pantalla TN puede no ofrecer los mejores ángulos de visión comparada con opciones IPS.

En conclusión, el Samsung Galaxy Book3 demuestra ser un dispositivo competente en su segmento, ofreciendo una experiencia equilibrada para el usuario promedio. Aunque no está exento de limitaciones, su valor general lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un buen balance entre rendimiento, portabilidad y precio.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Pantalla: FullHD de 15.6 pulgadas, IPS, 250 nits.

FullHD de 15.6 pulgadas, IPS, 250 nits. Procesador: Intel Core i3-1115G4.

Intel Core i3-1115G4. Memoria RAM: 8GB.

8GB. Almacenamiento: 256GB SSD.

256GB SSD. Gráficos: Integrada Intel UHD Graphics.

Integrada Intel UHD Graphics. Sistema Operativo: Windows 11 Home en Modo S.

El Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 se presenta con una pantalla FullHD de 15.6", que promete ser lo suficientemente brillante y clara para una buena experiencia de visualización, tanto para trabajar como para el entretenimiento. El uso de un panel IPS con 250 nits de brillo debería asegurar ángulos de visión decentes y colores vivos, adecuados para el uso diario.

En el corazón del dispositivo, encontramos el procesador Intel Core i3-1115G4, una elección que apunta a un rendimiento sólido en tareas de productividad básica y navegación web. Junto a 8GB de RAM, debería manejar multitarea básica sin demasiados inconvenientes.

El almacenamiento no se queda atrás, con un SSD de 256GB que, si bien no es el más grande del mercado, ofrece velocidades de carga rápidas y espacio suficiente para documentos y aplicaciones esenciales. La gráfica Intel UHD Graphics integrada, si bien no está diseñada para juegos intensivos, soportará sin problemas el contenido multimedia y trabajos de diseño ligero.

Una característica interesante es el Modo S de Windows 11 Home, que enfatiza la seguridad y el rendimiento al permitir aplicaciones solo desde la Microsoft Store y requerir Microsoft Edge para la navegación web. Aunque algunos usuarios podrían ver esto como una limitación, es una ventaja para aquellos preocupados por la seguridad y la simplicidad.

Pros:

Buen equilibrio entre rendimiento y precio.

Diseño portátil y ligero, fácil de transportar.

Opciones de conectividad versátiles con una buena selección de puertos.

Contras:

La capacidad de almacenamiento puede ser limitada para algunos usuarios.

El Modo S de Windows 11 puede no ser del agrado de todos debido a sus restricciones.

En resumen, el Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 se presenta como una excelente opción para estudiantes y profesionales que buscan un dispositivo asequible, capaz de cumplir con tareas de productividad básica y consumo de multimedia sin complicaciones. Aunque ciertas limitaciones, como el almacenamiento y el Modo S de Windows, podrían ser puntos de consideración, el dispositivo ofrece un valor sólido por su precio.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6

Pantalla: FullHD de 15.6 pulgadas, IPS, 250 nits, 60 Hz, antirreflejos.

FullHD de 15.6 pulgadas, IPS, 250 nits, 60 Hz, antirreflejos. Procesador: AMD Ryzen 5 5600H.

AMD Ryzen 5 5600H. Memoria RAM: 16GB DDR4-3200.

16GB DDR4-3200. Almacenamiento: 512GB SSD, ampliable hasta 1TB.

512GB SSD, ampliable hasta 1TB. Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6.

NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Sistema Operativo: Sin sistema operativo.

El Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 está diseñado para sumergirte en el corazón de la acción con su pantalla FullHD de 15.6 pulgadas. La tecnología IPS asegura ángulos de visión amplios y colores vivos, mientras que el acabado antirreflejos permite jugar durante horas sin fatiga visual. Aunque los 250 nits de brillo y la tasa de refresco de 60 Hz son estándares, son adecuados para una experiencia de juego inmersiva y fluida en este rango de precio.

Bajo el capó, el procesador AMD Ryzen 5 5600H promete un rendimiento excepcional, permitiendo que el portátil maneje sin problemas juegos modernos y multitarea intensiva. Combinado con 16GB de RAM DDR4-3200, este portátil está más que equipado para ofrecer una experiencia de juego suave y eficiente.

El almacenamiento no se queda atrás, con un SSD de 512GB proporcionando velocidades de carga rápidas y espacio amplio para juegos y aplicaciones. Además, la posibilidad de ampliar hasta 1TB ofrece flexibilidad para futuras actualizaciones.

El verdadero atractivo para los gamers es la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050, que no solo soporta juegos actuales a configuraciones altas, sino que también está preparada para el ray tracing, asegurando que los juegos se vean mejor que nunca.

A pesar de no incluir sistema operativo, este detalle puede ser una ventaja para aquellos que prefieren personalizar su setup desde cero o para quienes ya poseen una licencia de Windows o planean instalar una distribución de Linux.

Pros:

Rendimiento sólido con el Ryzen 5 5600H y la RTX 3050.

Amplia RAM y opciones de almacenamiento expansible.

Diseño térmico avanzado para sesiones de juego prolongadas.

Contras:

La falta de un sistema operativo puede ser un inconveniente para algunos usuarios.

La tasa de refresco de 60 Hz puede quedarse corta para los gamers más exigentes.

En conclusión, el Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 representa una excelente relación calidad-precio para aquellos que buscan un portátil de gaming capaz y versátil. Aunque la ausencia de un sistema operativo y una tasa de refresco más alta podrían haberlo elevado aún más, sus especificaciones y rendimiento general lo convierten en una opción sólida y atractiva para gamers conscientes de su presupuesto.

Acer Aspire 3 A315-58

Pantalla: Full HD de 15.6 pulgadas.

Full HD de 15.6 pulgadas. Procesador: Intel Core i5-1135G7.

Intel Core i5-1135G7. Memoria RAM: 8GB.

8GB. Almacenamiento: 512GB SSD.

512GB SSD. Gráficos: Integrada UMA Graphics.

Integrada UMA Graphics. Sistema Operativo: Windows 11.

El Acer Aspire 3 A315-58 se destaca inmediatamente por su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, prometiendo claridad y colores vibrantes para una experiencia visual inmersiva, ya sea trabajando con documentos, navegando por la web o disfrutando de contenido multimedia.

Bajo el capó, el procesador Intel Core i5-1135G7 ofrece una potente productividad, capaz de manejar con soltura desde las tareas más básicas hasta las exigencias moderadas de edición de fotos y video, y juegos ligeros gracias a su capacidad de procesamiento eficiente y su tecnología de vanguardia.

Con 8GB de RAM, este portátil está equipado para un rendimiento multitarea sin esfuerzo, permitiendo cambiar entre aplicaciones y pestañas del navegador con facilidad, mientras que el almacenamiento SSD de 512GB asegura un acceso rápido a datos y una carga veloz de programas.

La gráfica integrada UMA Graphics es adecuada para tareas cotidianas y algo de edición gráfica ligera, aunque los gamers más serios podrían encontrarla limitante para los títulos más recientes y exigentes.

El sistema operativo Windows 11 añade una capa de modernidad con nuevas características y una interfaz optimizada, prometiendo una experiencia de usuario más fluida y conectada.

Pros:

Excelente combinación de rendimiento y almacenamiento con el procesador i5 y SSD.

Pantalla Full HD para una experiencia visual rica.

Buena selección de puertos para conectividad versátil.

Contras:

La gráfica integrada limita el rendimiento en juegos y tareas de alta demanda gráfica.

Podría beneficiarse de más RAM para tareas más intensivas.

En resumen, el Acer Aspire 3 A315-58 representa un compromiso equilibrado entre precio y rendimiento, marcando casi todas las casillas para un usuario medio que necesita un dispositivo capaz para el día a día. Mientras que sus capacidades de gráficos integrados podrían no satisfacer a los usuarios más exigentes en términos de juegos o diseño gráfico, este portátil ofrece una sólida base para una amplia gama de tareas, asegurando que sea una opción competente para aquellos que buscan fiabilidad y eficiencia sin romper el banco.

Microsoft Surface Laptop Go 3

Pantalla: Brillante pantalla táctil PixelSense de 12.4 pulgadas.

Brillante pantalla táctil PixelSense de 12.4 pulgadas. Procesador: Intel Core i5.

Intel Core i5. Memoria RAM: 8GB.

8GB. Almacenamiento: 256GB SSD.

256GB SSD. Sistema Operativo: Windows 11.

Windows 11. Color: Platino.

La Surface Laptop Go 3 cautiva desde el primer momento con su pantalla táctil PixelSense de 12.4 pulgadas, que no solo ofrece una experiencia visual rica sino también interactividad aumentada, ideal para navegación, trabajo y entretenimiento. Su tamaño compacto, junto a un peso de menos de 1,13 kg (2,5 libras), enfatiza su portabilidad sin sacrificar la calidad de visualización.

Impulsada por un procesador Intel Core i5, esta laptop está diseñada para ofrecer un rendimiento impresionante en una variedad de aplicaciones, desde la navegación web hasta la multitarea eficiente, pasando por las exigencias de software de productividad. Acompañado de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD, proporciona la velocidad y el espacio necesarios para un día productivo.

El sistema operativo Windows 11 añade una capa adicional de modernidad con nuevas funcionalidades y una interfaz optimizada, prometiendo una experiencia de usuario fluida y conectada.

Una característica notable es su botón de inicio/apagado con huella digital e inicio de sesión de un solo toque, que ofrece una capa extra de seguridad y conveniencia, permitiendo un acceso rápido y seguro al dispositivo y a los archivos personales almacenados en la nube.

Pros:

Diseño ultraportable y estéticamente agradable.

Rendimiento sólido para tareas cotidianas y productividad.

Funciones de seguridad mejoradas con inicio de sesión biométrico.

Contras:

La pantalla de 12.4 pulgadas puede ser pequeña para algunos usuarios.

Limitaciones de actualización debido a la configuración compacta.

En conclusión, el Microsoft Surface Laptop Go 3 es una elección excelente para usuarios que valoran la movilidad y el diseño sin renunciar al rendimiento. Su capacidad para manejar una variedad de tareas con facilidad, junto con su construcción ligera y duradera, lo convierte en un candidato formidable para quienes buscan un portátil que pueda mantenerse al día con un estilo de vida dinámico y variado.

ASUS TUF Gaming A16 FA617NS

Pantalla: WUXGA de 16 pulgadas, 1920 x 1200 píxeles, 165Hz, IPS, 250 nits.

WUXGA de 16 pulgadas, 1920 x 1200 píxeles, 165Hz, IPS, 250 nits. Procesador: AMD Ryzen 7 7735HS (8C/OctaCore 3.2 / 4.75GHz, 20MB).

AMD Ryzen 7 7735HS (8C/OctaCore 3.2 / 4.75GHz, 20MB). Memoria RAM: 16GB SO-DIMM DDR5 4800MHz.

16GB SO-DIMM DDR5 4800MHz. Almacenamiento: 1TB SSD M.2 NVMe PCIe.

1TB SSD M.2 NVMe PCIe. Gráficos: AMD Radeon RX 7600S 8GB GDDR6.

AMD Radeon RX 7600S 8GB GDDR6. Sistema Operativo: Sin sistema operativo.

La pantalla de 16 pulgadas del ASUS TUF Gaming A16 FA617NS destaca por su alta tasa de refresco de 165Hz y su resolución WUXGA, proporcionando una experiencia visual fluida y detallada, ideal para juegos de ritmo rápido y trabajo creativo que requiera precisión en el color y claridad.

El procesador AMD Ryzen 7 7735HS garantiza un rendimiento excepcional, capaz de manejar juegos AAA, edición de video, y multitarea sin despeinarse. Combinado con 16GB de RAM DDR5, uno de los estándares más rápidos disponibles, este portátil está preparado para cargas de trabajo intensivas y para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin sacrificar velocidad ni eficiencia.

El almacenamiento SSD de 1TB ofrece amplio espacio para juegos, programas y archivos multimedia, al tiempo que asegura tiempos de carga rápidos y una respuesta ágil del sistema.

La tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7600S con 8GB GDDR6 es la joya de la corona, brindando potencia gráfica para juegos modernos en configuraciones altas, soporte para ray tracing, y una experiencia visual inmersiva sin compromisos.

A pesar de no incluir un sistema operativo, esta característica brinda a los usuarios la flexibilidad de elegir y personalizar su sistema según prefieran, ya sea Windows o alguna distribución de Linux.

Pros:

Rendimiento excepcional gracias al procesador AMD Ryzen 7 y la memoria RAM DDR5.

Experiencia de juego fluida con una tasa de refresco de 165Hz y gráficos AMD Radeon RX 7600S.

Amplio almacenamiento y fácil capacidad de actualización.

Contras:

La falta de un sistema operativo puede ser un inconveniente para usuarios menos experimentados.

El precio puede ser elevado para algunos presupuestos.

En conclusión, el ASUS TUF Gaming A16 FA617NS es un portátil de gaming sobresaliente que cumple y supera las expectativas en casi todos los aspectos. Aunque la ausencia de un sistema operativo preinstalado y el precio pueden ser puntos de consideración, las características de alto rendimiento y la durabilidad de este dispositivo lo convierten en una inversión valiosa para gamers serios y profesionales creativos que buscan lo mejor del mercado.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen

Pantalla: 15.6" Full HD.

15.6" Full HD. Procesador: Intel Core i5-12450H.

Intel Core i5-12450H. Memoria RAM: 8GB.

8GB. Almacenamiento: 512GB SSD.

512GB SSD. Gráficos: Intel UHD Graphics.

Intel UHD Graphics. Sistema Operativo: Windows 11 Home.

La pantalla Full HD de 15.6 pulgadas del Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 promete una visualización clara y nítida, ideal tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia. Su tamaño y resolución garantizan una experiencia visual inmersiva sin comprometer la portabilidad.

En el corazón de este portátil encontramos el procesador Intel Core i5-12450H, una elección potente para un rendimiento eficiente. Esta CPU es capaz de manejar sin problemas la mayoría de las tareas, desde la navegación web y la edición de documentos hasta cierto nivel de edición de fotos y videos.

Con 8GB de RAM, el IdeaPad Slim 3 Gen 8 está equipado para la multitarea, permitiendo a los usuarios cambiar entre aplicaciones y pestañas de navegador de manera fluida. Además, el almacenamiento SSD de 512GB ofrece amplio espacio para almacenar documentos, aplicaciones y medios, al tiempo que asegura un acceso rápido a los datos y un arranque del sistema veloz.

La gráfica Intel UHD Graphics integrada es adecuada para tareas cotidianas y algunos juegos ligeros, aunque puede no ser suficiente para juegos más exigentes o trabajos de diseño gráfico intensivos.

El sistema operativo Windows 11 Home añade una capa de modernidad con nuevas funcionalidades y una interfaz optimizada, prometiendo una experiencia de usuario más fluida y conectada.

Pros:

Buen equilibrio entre rendimiento y portabilidad.

Pantalla Full HD para una experiencia visual rica.

SSD de 512GB proporciona amplio almacenamiento y acceso rápido.

Contras:

La memoria RAM podría ser limitante para tareas más intensivas.

Gráficos integrados pueden no satisfacer a usuarios con necesidades gráficas más altas.

En resumen, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 ofrece un rendimiento confiable y una buena experiencia de usuario a un precio accesible. Si bien su configuración de hardware puede no satisfacer a los usuarios más exigentes en términos de gráficos y multitarea intensiva, sus características lo posicionan como una opción sólida y versátil para el uso diario, combinando eficiencia y diseño en un paquete atractivo.

LG Gram 14ZB90R-G.AA75B

Pantalla: 14 Pulgadas IPS WUXGA (1920 x 1200px), 99% DCI-P3.

14 Pulgadas IPS WUXGA (1920 x 1200px), 99% DCI-P3. Procesador: Intel Core EVO i7 13ª Gen.

Intel Core EVO i7 13ª Gen. Memoria RAM: 16 GB LPDDR4x.

16 GB LPDDR4x. Almacenamiento: 512GB SSD NVMe.

512GB SSD NVMe. Gráficos: Intel Iris Xe Integrada.

Intel Iris Xe Integrada. Sistema Operativo: Windows 11 Home.

Windows 11 Home. Peso: 1 Kg.

1 Kg. Autonomía: Hasta 24.5 horas.

La pantalla IPS WUXGA de 14 pulgadas del LG Gram brinda una experiencia visual rica y detallada, optimizando el espacio de trabajo gracias a su formato 16:10 y cobertura de color hasta un 99% del espectro DCI-P3. Ideal para profesionales creativos que necesitan precisión en la representación de colores.

Impulsado por el procesador Intel Core EVO i7 de 13ª generación, este portátil garantiza un rendimiento potente y eficiente, capaz de manejar tareas exigentes y multitarea sin problemas, respaldado por 16GB de RAM LPDDR4x, que ofrece una respuesta rápida y fluida en todo momento.

El almacenamiento en SSD de 512GB NVMe asegura una carga y transferencia de datos veloces, mejorando la experiencia general de uso y proporcionando espacio suficiente para documentos y aplicaciones.

Gracias a la gráfica Intel Iris Xe, el LG Gram maneja sin esfuerzo tareas de edición de fotos y videos a resolución 4K UHD, aunque los gamers podrían encontrar sus capacidades limitadas para títulos exigentes.

Su diseño ultraligero, de apenas 1kg, combinado con una asombrosa autonomía de hasta 24.5 horas, establece un nuevo estándar en portabilidad y duración de batería, permitiendo a los usuarios trabajar todo el día sin preocupaciones.

Pros:

Portabilidad excepcional con un peso de solo 1kg.

Autonomía de batería líder en su clase, con hasta 24.5 horas.

Rendimiento robusto gracias al procesador Intel Core i7 de 13ª generación y 16GB de RAM.

Contras:

La gráfica integrada puede no satisfacer a usuarios con necesidades de juegos avanzados.

El precio puede ser un factor limitante para algunos usuarios.

En conclusión, el LG Gram 14ZB90R-G.AA75B es una obra maestra de ingeniería, perfectamente equilibrada para usuarios que valoran la portabilidad sin comprometer el rendimiento. Ideal para profesionales y estudiantes que buscan un compañero de trabajo ligero, potente y con una autonomía de batería sin precedentes, este dispositivo está listo para enfrentarse a cualquier desafío diario.

Portátiles adicionales que recomendamos por su relación calidad-precio

Dell Inspiron 3000 Series 3520

Pantalla: 15,6" FHD (1920 x 1080), 120 Hz, WVA, antibrillo, 250 nits.

15,6" FHD (1920 x 1080), 120 Hz, WVA, antibrillo, 250 nits. Procesador: Intel Core i5-1235U de 12.ª generación, hasta 4.40 GHz.

Intel Core i5-1235U de 12.ª generación, hasta 4.40 GHz. Memoria RAM: 16 GB DDR4 a 2666 MHz.

16 GB DDR4 a 2666 MHz. Almacenamiento: 512 GB SSD NVMe PCIe M.2.

512 GB SSD NVMe PCIe M.2. Gráficos: Intel Iris Xe Graphics integrada.

Intel Iris Xe Graphics integrada. Sistema Operativo: Windows 11 Home.

El Dell Inspiron 3520 se presenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, ofreciendo imágenes nítidas y claras. Con un refresco de 120 Hz, asegura una visualización suave, ideal para streaming y tareas multimedia.

Equipado con un procesador Intel Core i5-1235U de 12.ª generación, este portátil proporciona un equilibrio perfecto entre eficiencia energética y potencia, capaz de manejar multitarea intensa y aplicaciones exigentes sin sacrificar la duración de la batería.

La memoria RAM de 16 GB asegura una transición fluida entre aplicaciones, mientras que el almacenamiento en SSD de 512 GB garantiza tiempos de arranque rápidos y acceso veloz a los datos.

A pesar de su rendimiento sólido, el Dell Inspiron 3520 no está diseñado como una máquina de gaming de alta gama, aunque la gráfica Intel Iris Xe es más que capaz para la edición de fotos y videos a nivel amateur, y puede manejar juegos casuales con facilidad.

Pros:

Excelente relación calidad-precio.

Buen rendimiento para tareas diarias y multimedia.

Construcción robusta y diseño minimalista.

Contras:

No es ideal para juegos de alta gama o tareas de edición de video profesional.

La pantalla, aunque es Full HD, podría beneficiarse de una mayor luminosidad.

En resumen, el Dell Inspiron 3520 se presenta como una opción excelente para estudiantes y profesionales que buscan un portátil fiable y asequible que no comprometa el rendimiento para las tareas diarias. Con una batería duradera, un rendimiento sólido y una pantalla satisfactoria, este dispositivo se perfila como una elección inteligente para aquellos que necesitan un compañero de trabajo o estudio eficiente y económico.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 3

Pantalla: 14" FHD IPS 300nits Anti-glare, proporcionando imágenes nítidas y claras.

14" FHD IPS 300nits Anti-glare, proporcionando imágenes nítidas y claras. Procesador: AMD Ryzen 5 5500U, que ofrece un equilibrio óptimo entre eficiencia y poder de procesamiento.

AMD Ryzen 5 5500U, que ofrece un equilibrio óptimo entre eficiencia y poder de procesamiento. Memoria y Almacenamiento: 8GB DDR4-3200 soldada con 512GB SSD, para un arranque rápido y un rendimiento eficiente.

8GB DDR4-3200 soldada con 512GB SSD, para un arranque rápido y un rendimiento eficiente. Gráficos: Integrados AMD Radeon, adecuados para tareas cotidianas y edición básica.

Integrados AMD Radeon, adecuados para tareas cotidianas y edición básica. Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64, listo para el entorno empresarial.

El ThinkPad E14 Gen 3 se mantiene fiel a la reputación de Lenovo de construir dispositivos robustos y confiables. Con un enfoque en la seguridad, incluye características como el chip TPM (Trusted Platform Module), que ayuda a encriptar datos y proteger la información sensible.

La pantalla Full HD es un punto fuerte, con colores vivos y ángulos de visión amplios, mientras que el teclado, emblemático de la línea ThinkPad, ofrece una experiencia de tipeo cómoda y precisa, ideal para largas sesiones de trabajo.

En términos de conectividad, el ThinkPad E14 no decepciona, ofreciendo una variedad de puertos, incluyendo USB-C, HDMI, y opciones para conectar accesorios y periféricos sin problemas. Además, la presencia de Windows 11 Pro eleva su capacidad para gestionar tareas empresariales y de productividad con facilidad.

Pros:

Construcción robusta y diseño confiable.

Buen rendimiento gracias al procesador AMD Ryzen 5.

Excelente teclado y experiencia de tipeo.

Contras:

La memoria RAM soldada limita la capacidad de actualización.

Podría beneficiarse de una mejor tarjeta gráfica para tareas más intensivas gráficamente.

En conclusión, el Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 representa una inversión inteligente para aquellos que valoran la fiabilidad y el rendimiento sin compromisos. Con su batería de larga duración y construcción pensada para resistir, este dispositivo está listo para acompañarte en todas tus jornadas laborales y académicas, garantizando una experiencia de usuario excepcional.

Apple MacBook Air 2022 con Chip M2

Peso Pluma: Con solo 1,24 kg, su portabilidad es inigualable, ideal para aquellos que están siempre en movimiento.

Con solo 1,24 kg, su portabilidad es inigualable, ideal para aquellos que están siempre en movimiento. Chip M2: La columna vertebral del MacBook Air, ofreciendo un rendimiento excepcional con una CPU y GPU de 8 núcleos y 8 GB de memoria unificada.

La columna vertebral del MacBook Air, ofreciendo un rendimiento excepcional con una CPU y GPU de 8 núcleos y 8 GB de memoria unificada. Autonomía Impresionante: Hasta 18 horas de uso continuo, perfecto para jornadas largas sin acceso a carga.

Hasta 18 horas de uso continuo, perfecto para jornadas largas sin acceso a carga. Pantalla Liquid Retina: 13,6 pulgadas de esplendor visual, con colores vivos y detalles precisos para una experiencia inmersiva.

13,6 pulgadas de esplendor visual, con colores vivos y detalles precisos para una experiencia inmersiva. Conjunto de Cámaras y Audio: Cámara FaceTime HD a 1080p y un sistema de cuatro altavoces con audio espacial para comunicaciones claras y un sonido envolvente.

El MacBook Air 2022 es una obra maestra de la tecnología moderna, combinando estética, rendimiento y eficiencia. El chip M2 no solo acelera las tareas cotidianas sino que también maneja con soltura la edición de video y el gaming casual, gracias a su avanzada GPU.

La pantalla Liquid Retina es otro punto fuerte, ideal para profesionales creativos y aficionados al cine, ofreciendo una gama de colores amplia y una nitidez asombrosa. El diseño ultraligero y la batería de larga duración son testimonio del compromiso de Apple con la portabilidad y la sostenibilidad de uso.

La conectividad no se queda atrás, con dos puertos Thunderbolt para transferencias de datos rápidas y conexión de múltiples pantallas o dispositivos externos. Además, el puerto de carga MagSafe añade un toque de conveniencia y seguridad.

Pros:

Rendimiento excepcional con el chip M2.

Diseño ligero y batería de larga duración.

Pantalla impresionante con tecnología Liquid Retina.

Contras:

La memoria y almacenamiento no son ampliables post-compra.

El precio puede ser un factor limitante para algunos usuarios.

En resumen, el Apple MacBook Air 2022 es una elección premium para aquellos que valoran la innovación, la estética y la eficiencia. Con este dispositivo, Apple no solo establece un nuevo estándar para los portátiles ultraligeros sino que también reafirma su posición como líder en el mercado de la tecnología de consumo.

Comparativa de los mejores portátiles calidad precio de 2024

Producto Pantalla Procesador RAM Almacenamiento Gráficos Sistema Operativo LG Gram 14ZB90R-G.AA75B 14" IPS WUXGA (1920 x 1200px), 99% DCI-P3 Intel Core EVO i7 13ª Gen. 16 GB LPDDR4x 512GB SSD NVMe Intel Iris Xe Integrada Windows 11 Home ASUS TUF Gaming A16 FA617NS 16" WUXGA (1920 x 1200), 165Hz, IPS, 250 nits AMD Ryzen 7 7735HS (8C/OctaCore 3.2 / 4.75GHz, 20MB) 16GB SO-DIMM DDR5 4800MHz 1TB SSD M.2 NVMe PCIe AMD Radeon RX 7600S 8GB GDDR6 Sin sistema operativo HP 15s-fq5083ns 15,6" FHD (1920 x 1080), antirreflectante, 250 nits Intel Core i5-1235U 16 GB DDR4-3200 MHz 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 Intel Iris Xᵉ integrados Sin sistema operativo ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1432W 15.6" Full HD (1920 x 1080), TN, 220 nits Intel Core i5-1235U 8GB SO-DIMM DDR4 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Integrada Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Home Samsung Galaxy Book3 15,6" FullHD (1920 x 1080) con recubrimiento antidestellos Intel Raptor Lake Core i5-1335U 8 GB 512 GB SSD Intel Iris Xe Graphics integrada Windows 11 Home Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 15.6" FullHD (1920 x 1080), IPS, 250 nits Intel Core i3-1115G4 8GB 256GB SSD Integrada Intel UHD Graphics Windows 11 Home en Modo S Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 15.6" Full HD (1920 x 1080), IPS, 120Hz AMD Ryzen 5 5600H 16GB DDR4-3200 512GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 Sin sistema operativo Acer Aspire 3 A315-58 15.6" Full HD Intel Core i5-1135G7 8GB 512GB SSD Integrada UMA Graphics Windows 11 Microsoft Surface Laptop Go 3 12.4" PixelSense touchscreen Intel Core i5 8GB 256GB SSD Intel Iris Xe Windows 11 X Dell Inspiron 3000 Series 3520 15,6" FHD (1920 x 1080), 120 Hz, WVA, antibrillo, 250 nits Intel Core i5-1235U 16 GB DDR4 a 2666 MHz 512 GB SSD NVMe PCIe M.2 Intel Iris Xe Graphics integrada Windows 11 Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 14" FHD IPS 300nits Anti-glare AMD Ryzen 5 5500U 8GB DDR4-3200 soldada con 512GB SSD Integrados AMD Radeon Windows 11 Apple MacBook Air 2022 con Chip M2 13,6" Liquid

Factores clave a considerar al comprar un portátil

Al sumergirnos en la búsqueda del portátil ideal, es crucial abordar algunos factores esenciales que guiarán nuestra elección, asegurando que se adapte perfectamente a nuestras necesidades y presupuesto. Echemos un vistazo a estos aspectos determinantes.

Presupuesto: Determina tu límite de gasto

Antes que nada, establecer un presupuesto claro es el primer paso. Este límite financiero no solo nos ayuda a filtrar opciones sino que también nos mantiene anclados a la realidad de lo que podemos permitirnos, evitando dolores de cabeza financieros futuros.

Uso Principal: ¿Cuál será el uso predominante?

Identificar el propósito principal de nuestro futuro portátil es vital. ¿Te inclinas hacia la edición de video, los videojuegos, o tal vez tu día a día se compone de tareas menos demandantes como la navegación web y el procesamiento de texto? Comprender esto influirá significativamente en las especificaciones que deberás priorizar.

Procesador (CPU): El corazón de tu portátil

El procesador es, sin duda, el alma de tu máquina. Para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y coste, las opciones de Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 son ideales. Este componente es crucial para determinar la fluidez con la que tu equipo manejará las tareas.

Memoria RAM: Fundamental para la multitarea

En lo que respecta a la RAM, 8GB es el punto de partida, pero si tu día a día incluye saltar entre numerosas aplicaciones o pestañas del navegador, apuntar a 16GB sería lo ideal para una experiencia sin interrupciones.

Almacenamiento: Velocidad y capacidad

Prefiere un SSD para tu sistema de almacenamiento; no solo agiliza el arranque y la carga de aplicaciones sino que, con un mínimo de 256GB —aunque 512GB sería óptimo—, tendrás espacio de sobra para tus archivos y programas.

Pantalla: Tu ventana al mundo digital

La calidad de la pantalla afecta directamente tu experiencia. Un panel Full HD (1920x1080) se ha convertido en el estándar, aunque optar por tecnología IPS es una excelente decisión para disfrutar de colores más vibrantes y ángulos de visión amplios.

Sistema Operativo: Elige tu entorno de trabajo

La elección entre Windows y macOS puede depender de tu familiaridad con el ecosistema de Apple o tu preferencia por la versatilidad de Windows. Esta decisión influirá en tu adaptación al equipo y la compatibilidad con software específico.

Duración de la batería: Para aquellos en constante movimiento

La autonomía de la batería es un factor crucial, especialmente si planeas usar tu portátil en movimiento. Investiga sobre la duración estimada de la batería según el uso que le darás para evitar quedarte a medio camino durante el día.

Tamaño y peso: Consideraciones para el nómada digital

Si tu portátil va a acompañarte a todas partes, presta atención a su tamaño y peso. Un equipo ligero y compacto será tu mejor aliado en la movilidad sin sacrificar potencia y funcionalidad.

Más allá de los fundamentos, existen algunas características adicionales que pueden marcar la diferencia en tu experiencia de usuario, transformando un portátil de bueno a excepcional.

Tarjeta gráfica: Para creativos y gamers

Una tarjeta gráfica dedicada se convierte en un requisito si tu pasión es la edición de video o los videojuegos. Este componente es crucial para procesar gráficos complejos sin despeinarse.

Puertos: Tu centro de conectividad

La variedad y cantidad de puertos disponibles (USB-C, USB-A, HDMI, etc.) determinan la facilidad con la que podrás conectar dispositivos externos. Evalúa tus necesidades de conexión para asegurarte de que tu nuevo portátil pueda acomodarlas.

Retroiluminación del teclado: No dejes que la oscuridad detenga tu trabajo

Un teclado retroiluminado no es solo una cuestión de estética; es una herramienta invaluable para aquellos momentos en los que la inspiración llega en entornos de baja iluminación.

Lector de huellas dactilares: Seguridad al alcance de tu mano

Para añadir una capa extra de seguridad, un lector de huellas dactilares permite acceder a tu portátil de manera rápida y segura, asegurando que solo tú puedas desbloquear tu dispositivo.

En resumen, elegir el portátil adecuado requiere de un análisis cuidadoso de nuestras necesidades, preferencias y restricciones presupuestarias. Con estos consejos, estás un paso más cerca de encontrar el compañero de trabajo, estudio o juego perfecto. Recuerda, la elección final debe resonar con tu estilo de vida y objetivos.

Preguntas Frecuentes

Al adentrarnos más en el universo de los portátiles, surgen dudas comunes entre los usuarios. A continuación, abordaremos algunas de las preguntas frecuentes que podrían surgir en tu búsqueda del portátil ideal.

¿Qué procesador es mejor, Intel o AMD?

La elección entre Intel y AMD es como decidir entre café o té al amanecer; ambos tienen sus méritos. La clave está en investigar modelos específicos dentro de tu rango de precios. Ambos fabricantes ofrecen gamas que satisfacen desde el usuario promedio hasta el profesional más exigente.

¿Necesito una tarjeta gráfica dedicada?

Aquí es donde tus pasatiempos y trabajo entran en juego. Si tu corazón late más fuerte por los videojuegos de última generación o te dedicas a la edición de video, entonces una tarjeta gráfica dedicada no es un lujo, es una necesidad. Por otro lado, para tareas del día a día, las gráficas integradas son más que suficientes.

¿Es mejor Windows o macOS?

Esta es la eterna pregunta, ¿no? Windows domina el mercado por su compatibilidad y flexibilidad, mientras que macOS brilla por su interfaz intuitiva y la sinergia con otros dispositivos de Apple. La elección depende de tus preferencias personales y de con qué sistema te sientas más cómodo trabajando.

¿Qué tamaño de pantalla es el más adecuado?

El tamaño de la pantalla del portátil es como tu espacio personal: quieres suficiente para estar cómodo sin invadir el de los demás. Una pantalla de 15.6 pulgadas es un término medio ideal para muchos, ofreciendo un equilibrio entre portabilidad y espacio de trabajo. Los modelos de 13-14 pulgadas son perfectos para quienes están siempre en movimiento, mientras que las pantallas de 17 pulgadas son el sueño de quienes priorizan la visualización y el espacio en pantalla sobre la portabilidad.

¿Cuánta RAM realmente necesito?

La RAM es como el espacio en tu escritorio: cuanto más tengas, más proyectos puedes manejar simultáneamente sin tener que apilarlos uno encima del otro. Con 8GB, te las arreglas para las tareas básicas, pero si tu día a día incluye una multitarea intensa o el uso de programas exigentes, apuntar a 16GB te proporcionará esa fluidez y capacidad de respuesta que tanto deseas.

Recuerda, cada usuario es único y lo que funciona para uno puede no ser ideal para otro. Reflexiona sobre tus necesidades y preferencias personales al considerar estas preguntas, ya que te guiarán hacia la elección del portátil que mejor se adapte a tu estilo de vida y requerimientos.

