Qué ofrecen los comparadores de seguros por internet

Adquirir una vivienda por primera vez o conseguir un puesto de trabajo estable son algunos de los momentos más importantes de la vida de una persona. La razón que se encuentra detrás de esta afirmación no es otra que el hecho de que traen consigo múltiples beneficios para los ciudadanos, tanto personales como profesionales y, por qué no decirlo, también económicos. No obstante, dichos acontecimientos implican ciertas responsabilidades, tales como la necesidad de contratar varios seguros.

Si es tu caso y te encuentras inmerso en pleno proceso de búsqueda, has de saber que la decisión más acertada pasa por recurrir a profesionales para la obtención de la mejor propuesta. Sin embargo, no nos referimos a acudir a un profesional de forma presencial, sino a decantarse por algunos de los numerosos comparadores de seguros que existen en la red. Sin ir más lejos, seguratis se ha erigido en el último año como uno de los más visitados de internet. A continuación, te explicamos la amplia variedad de ofertas que puedes encontrar con un solo clic.

Seguro de vida

Como no podía ser de otra manera, el seguro vida incluye el fallecimiento entre sus principales coberturas. No obstante, no es la única causa por la que el beneficiario del mismo recibiría una importante suma de dinero. Dentro de estas últimas, encontramos una invalidez, la cual puede ser tanto permanente y absoluta como profesional. Asimismo, existe la posibilidad de multiplicar por dos o incluso tres el capital que se obtendría por muerte o incapacidad tras un accidente de tráfico.

Seguro de sepelio

Tal y como indica su propio nombre, el seguro de sepelio vela por que todos los gastos supeditados al fallecimiento de una persona sean cubiertos. Es decir, incluye la preparación del cuerpo del susodicho, así como el coche en el que sería trasladado, el coste del tanatorio y, cómo no, el pago del ataúd. Ni que decir tiene que no tendrías que preocuparte por otros preparativos, tales como la incineración, el nicho, la lápida o las flores, por ejemplo. Además, destaca por encargarse de los trámites burocráticos que surgen a raíz de cualquier muerte que se precie.

Seguro de decesos a prima única

Por su parte, el seguro de decesos a prima única se diferencia del anterior en que este se encuentra dirigido a personas que superan los 65 años de edad. Su pago se entrega al momento y ronda los 4.500 euros. Una vez efectuado, el beneficiario puede presumir de no tener que hacerse cargo de la gestión del testamento, la herencia, el certificado de defunción y últimas voluntades, y la pensión de orfandad y viudedad, entre otros muchos trámites.

Otros seguros

Si bien son algunos de los más trascendentes, cabe recordar que existen otros seguros, como el dental, el de salud o el de accidentes. Sea cual sea tu elección final, no debes olvidar que más de una veintena de compañías aseguradoras se encuentran a tu disposición en internet.

En definitiva, no es necesario salir de casa para contactar con un profesional que te oriente a la hora de hacerte con un determinado seguro. A través de comparadores como Seguratis, podrás encontrar aquellos que más te convenzan en pocos minutos.