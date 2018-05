El PP sabe que en el ‘caso Zaplana’ aparece Alejandro Agag

El partido ha evitado hacer sangre con la corrupción del PSOE y Compromís

El yerno de Aznar figura en la documentación sobre las obras del circuito de Fórmula 1. Génova fue advertida hace semanas de la detención del ex presidente valenciano

La operación protagonizada este martes por la UCO contra empresarios y ex cargos del PP, con la detención de Eduardo Zaplana, tuvo respuesta inmediata por parte de Génova 13: suspendió de militancia al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La noticia, no obstante, no pilló por sorpresa a importantes dirigentes del partido.