Nervios en el PP: sus ‘tracking’ revelan una subida del PSOE por la citación a Begoña Gómez

Archivo - La directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y responsable del grupo de Transformación Social en Women Action Sustainability (WAS), Begoña Gómez

La gran incógnita en todos los partidos es qué efecto político tendrá la citación judicial de Begoña Gómez en la recta final de la campaña para las elecciones del próximo domingo. En Génova han saltado las alarmas en las últimas horas porque sus ‘tracking’ revelan una subida del PSOE.

Los socialistas estaban muy satisfechos con el trascurso de estas dos semanas, y más después de que Alberto Núñez Feijóo se metiera en un lío el pasado lunes, al no responder con una negativa tajante a una pregunta sobre una hipotética moción de censura con el apoyo de Junts después de las europeas.

De hecho, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, trató de explotar esa respuesta este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y aseguró que esa “contorsión” inhabilita al líder del PP.

Pero ahora la noticia de la campaña es otra: la citación de Gómez. Y el PP ya se ha lanzado en las últimas horas a analizar las consecuencias de este anuncio. El resultado ha sembrado de inquietud a los populares.

Subida del PSOE

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la dirección nacional del PP, las encuestas internas más recientes que manejan en el entorno de Feijóo, y que intentan recoger el efecto político de la citación de la mujer de Pedro Sánchez, anticipan hasta qué punto puede influir la decisión del juez en el resultado electoral del domingo.

Según los ‘tracking’ que han recibido en las últimas horas, el PSOE ha recortado un punto la distancia en intención de voto con el PP, que, aunque seguiría siendo el ganador de las elecciones europeas, pierde un escaño tras la citación de Begoña Gómez.

“No hay que fiarse”

Por lo tanto, dirigentes del PP han comenzado a alertar en privado de que se trata de otra campaña electoral que se le ha vuelto a complicar a Feijóo en la recta final y no hay que dar, ni de lejos, las elecciones por ganadas. “No podemos confiarnos, hay que ir a votar”, advierten con visible inquietud.

Admiten que los análisis que maneja Génova recogen los efectos del reconocimiento de Palestina como Estado, la aprobación de la Ley de Amnistía, además de la ofensiva de la derecha contra Pedro Sánchez por las informaciones relacionadas con su esposa.

Bajada del PP

Hay que recordar que desde el lunes ya no se pueden publicar encuestas electorales. Pero el consenso de los sondeos conocidos hasta entonces situaba al PP con el 33,9% del voto y 23 escaños -una semana antes estaban en 35,8% y 24 eurodiputados-, experimentado así una bajada con respecto a las previsiones electorales previas a la campaña.

La tendencia inversa a lo que le estaba sucediendo al PSOE, que se situaba ya en la mayoría de los sondeos publicados el lunes a menos de cuatro puntos de los populares, que partían con más de siete de ventaja. Otorgaban a los socialistas el 30% del voto y 20 eurodiputados.

En las últimas elecciones europeas, en 2019, el PSOE fue el claro ganador con 20 eurodiputados y más del 32% del voto mientras que el PP, con Pablo Casado a la cabeza y la misma candidata, Dolors Montserrat, descendió hasta los 12 escaños y apenas subió del 20% del voto. Ciudadanos fue entonces la tercera fuerza y Podemos la cuarta.

La izquierda se está movilizando

En el Gobierno, en el PSOE y en Sumar, empiezan a insistir, de hecho, en que la decisión del juez en plena campaña es “tan burda” que, en lugar de movilizar a la derecha, puede activar al electorado de izquierdas, que estaba menos movilizado y había decidido optar por la abstención, y lograr con eso un resultado para el bloque progresista mejor del esperado.

Pedro Sánchez también se ha propuesto darle la vuelta a lo que aparentemente debería ser una mala noticia para el Ejecutivo, esto es, el anuncio en plena recta final de la campaña de la citación de su esposa como investigada por tráfico de influencias.

El presidente apostó claramente por ese mensaje en su nueva “carta a la ciudadanía”, que concluía con un llamamiento a los progresistas a votar el domingo contra esta maniobra en la que ve detrás a los líderes del PP y Vox.

“Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores -el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal-, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”, señalaba el texto de Sánchez, en el que claramente criticaba al juez por anunciar esta decisión a cinco días de las elecciones, cuando lo habitual es que las cuestiones sensibles políticamente esperen a pasar la campaña.

Concentrar el voto progresista

Los últimos ‘tracking’ que manejan internamente los partidos también revelan que el PSOE está logrando concentrar buena parte del voto progresista, lo que se refleja en que Sumar está bajando en intención de voto en los últimos días, según estos estudios. Las últimas encuestas publicadas el pasado lunes le otorgaban cuatro escaños.

Le situaban como cuarta fuerza política, por detrás de Vox, pero por delante de Ahora Repúblicas, la coalición de las izquierdas nacionalistas conformada por ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més. Podemos lograría el escaño de Irene Montero y Ciudadanos desaparecería del Parlamento europeo.

Indignación del Gobierno

El juez Juan Carlos Peinado, que lleva el caso de Begoña Gómez, ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral, anunciando en la recta final una citación de la esposa del presidente para el 5 de julio como investigada por posible tráfico de influencias.

Los críticos con los tiempos del juez señalan que podía haber esperado sin problemas a la semana que viene, ya con las elecciones concluidas, y que además la citación a la investigada llega antes de escuchar siquiera a los testigos que él mismo llamó.

La decisión indignó al Gobierno, que la criticó abiertamente, y al propio presidente, que de nuevo publicó una nueva carta a la ciudadanía, pero esta vez no para anunciar una reflexión sobre su continuidad, sino para garantizar que no le “quebrarán” y que su decisión de seguir es “más firme que nunca” pero sobre todo para intentar utilizar esta decisión como un bumerán para movilizar a la izquierda contra ella.