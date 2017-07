Carmena, el acróbata y Miguel Ángel Blanco

El sábado por la tarde acudí a uno de los tanatorios de Madrid, con motivo del fallecimiento de un viejo amigo, Enrique Esteban. Un magnífico tipo, que, entre otras cosas, en su día fue corrector de Diario 16 y después de El Mundo.

Estando allí, divisé en el exterior a un cámara de televisión y a dos fotógrafos, que por lo visto aguardaban a alguna personalidad. En efecto, al poco rato apareció la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada por su número dos, Marta Higueras, y los reporteros se pusieron en marcha.

Acudí al mostrador del tanatorio para inquirir si Carmena se encontraba allí porque había sufrido el fallecimiento de alguna persona cercana, pero, obviamente, se negaron a darme ninguna información. Así que opte por preguntar a los propios reporteros, que me explicaron el motivo de la visita: había acudido al tanatorio porque en él se encontraba el acróbata fallecido en el accidente del MadCool.

La alcaldesa había publicado ya un tuit en el que se mostraba “apenada por la muerte del acróbata mientras hacía su trabajo en MadCool”, y enviaba “un cariñoso abrazo a su familia, amigos y compañeros”.

Ese pésame lanzado en las redes sociales, como el detalle de acercarse al tanatorio para recordar la memoria del fallecido y acompañar a familiares y amigos, sin duda le honran como persona. Es un gesto de humanidad.

Pero no le honra tanto, sino más bien lo contrario, la negativa suya, de su ayuntamiento, a organizar un homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco, al cumplirse veinte años de su asesinato por la banda terrorista ETA. El grupo de Ahora Madrid, que preside Carmena, se ha negado. Por cierto, Podemos y Pablo Iglesias se están luciendo.

La pregunta es inmediata: ¿por qué? ¿No creen que el asesinato de Miguel Ángel Blanco es un hecho especialmente rechazable, que merece la reprobación de todos los españoles sin excepción? ¿No tenía, y tiene, familiares, amigos, a las que acompañar y consolar?

No digo que Carmena vaya a la tumba de Miguel Ángel Blanco, por supuesto, pero ¿no dispone tampoco de un tuit para él y su asesinato, en este aniversario? Si no lo escribe, a lo mejor tendría que explicarlo. A mí me gustaría escuchar esa justificación, en lugar de verle callar.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena