Al PP le va de maravilla

Comienza 2017 de la mejor manera para el Partido Popular. El primer sondeo demoscópico del año confirma el mayoritario respaldo de los ciudadanos encuestados al partido de Mariano Rajoy tras dos meses en el gobierno.

Pese a las numerosas críticas que acompañan su ejecutoria, el presidente del Gobierno sigue mejorando resultados. Le hemos llamado de todo: inmovilista, traidor, ausente, vago, soso, autista, prestidigitador… Pero los datos (y la oposición) siguen confirmando su buen estado de forma. Erre que erre.

El PSOE está en caída libre. La gestora que lidera Javier Fernández intenta minimizar los daños y bastante hace con evitar un naufragio total. Pero quedan meses de aúpa en Ferraz. Susana Díaz y Pedro Sánchez amenazan con dejarse bastantes pelos socialistas en la gatera tras la lucha por el poder que se avecina.

Podemos ha subido en intención de voto pero también tiene en el horizonte un desafío interno de campeonato. Pablo Iglesias e Iñigo Errejón defienden conceptos distintos sobre lo que debe ser el partido (más calle o más instituciones) y luchan, a cara de perro, por imponer su visión política. La cita de febrero, en Vistalegre 2, decidirá la contienda pero amenaza también con daños colaterales en forma de dolorosa escisión.

Ciudadanos atraviesa una grave crisis de identidad. No logra hacerse oír, no consigue imponer la agenda que más les conviene, en Cataluña no encuentra el tono adecuado y Albert Rivera también tiene por delante otro desafío interesante: dibujar, sin perder apoyos, lo que debe ser el partido en el futuro.

Como ven, arranca 2017 de la mejor manera para Rajoy y su partido.

