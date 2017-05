Pedro Sánchez ya admite excepciones con Rajoy

Los socialistas que defendieron la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy dejaron claro en su día que se sentían más de izquierdas que nadie, inmaculados en su pureza ideológica progresista, pero que actuaban por pragmatismo.

La tesis fue la siguiente: el pueblo español se había pronunciado por segunda vez en las urnas dando la victoria al PP, ellos no sumaban una mayoría implicando a gente sensata, y España no podía permitirse más bloqueos. No apoyaban a Rajoy, de hecho les repugnaba verlo de presidente, pero debían pensar en un bien mayor: la gobernabilidad del país y el bienestar de las personas.

Esto a Pedro Sánchez le pareció una herejía. “No es no”, insistió hasta quedarse afónico, argumentase lo que se argumentase. A Rajoy ni agua. Cualquier cosa, con tal de desalojar al líder del PP de La Moncloa. Cualquier cosa. El resto, fuera la alternativa que fuera, suponía una traición a los principios socialistas.

Con esta tesis se presentó el pasado domingo a las Primarias del PSOE. Y ganó. Los militantes le apoyaron abrumadoramente para que desplegara esa estrategia neta, contundente, sin fisuras, clara, sin medianías.

Sin embargo, la línea dura que Pedro Sánchez propugna… se ha venido abajo a las primeras de cambio. No apoya la moción de censura de Podemos. No sé qué pensaran ustedes pero yo no lo entiendo: lo veo incoherente.

¿No quedamos en que no había excepciones con tal de echar a Rajoy de La Moncloa? ¿No era ese el objetivo principal, casi exclusivo, de su liderazgo? ¿Por qué ahora se admiten salvedades al principio general y antes no? El PSOE tiene una oportunidad de acabar con Rajoy pero la deja escapar… Insisto: ¿por qué? ¿cómo se lo van a tomar los militantes?

¿Será que Pedro se ha pasado al otro bando? ¿Ha comprendido ya que, efectivamente, no todo le conviene al PSOE con tal de echar a Rajoy de La Moncloa? ¿Y no es eso lo que argumentaron sus compañeros de partido el pasado mes de octubre?

