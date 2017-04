Defensa asegura que España no es el país que disparó un Patriot contra un dron de juguete

Hace días llegaba al puerto turco de Iskenderun el buque del Ejército de Tierra ‘El Camino Español’, que se encuentra desplegado en el Mediterráneo para dar apoyo logístico a los militares desplegados en Italia, Turquía y Líbano.

En su parada en Turquía entregó un misil Patriot, destinado a las baterías que España tiene activas 24/7 en la Operación ‘Active Fence’, que protege el suelo turco de posibles ataques con misiles lanzados desde Siria (y también la base aérea estadounidense de Incirlik, la mayor en toda la zona).

Tal y como pudo comprobar ECD, en ciertos círculos militares se especulaba con la posibilidad de que ese misil hubiera sido enviado para suplir a otra unidad. Concretamente, a un hipotético Patriot que fue disparado por los militares españoles en la ciudad de Adana.

Esta tesis se apoyaba en las declaraciones recientes de un alto mando norteamericano, el general del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de Estados Unidos David G. Perkins, que desveló que un “aliado muy cercano” había tenido que disparar un misil Patriot para derribar a un pequeño quadricóptero, similar a los que fueron el juguete estrella las pasadas navidades.

ECD trató de confirmar previamente si el incidente relatado por el general norteamericano había sido protagonizado o no por el contingente español desplegado en Turquía. Ahora, el ‘misterio’ queda resulto: según aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, España no es el país al que se refiere el general norteamericano David G. Perkins. Las baterías Patriot españolas no han disparado ningún misil Patriot.

El despliegue del misil que llevó hasta Turquía ‘El Camino Español’ responde a cuestiones de “mantenimiento habitual” de estas baterías, según admiten dichas voces.

Ayer mismo, el Estado Mayor de la Defensa publicó en Youtube un vídeo conmemorativo de los 800 días de misión ‘Active Fence’, en el que se pueden ver imágenes de cómo operan los efectivos y medios técnicos destinados a la misión en Turquía.