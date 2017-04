Los lectores de ECD, divididos sobre si el Ejército responde al nivel de España como país

El Confidencial Digital ha preguntado esta vez por las Fuerzas Armadas y ha planteado esta cuestión: “¿Cree que nuestro Ejército responde al nivel de España como país?”. Los participantes podían responder “Sí”, “No” o “NS/NC” (No sabe, no contesta).

Con un total de 664 votos, los lectores de ECD han dado su veredicto. Un 54,67% cree que el Ejército no responde al nivel de España como país. Un 43,07%, en cambio, defiende el papel que juegan las Fuerzas Armadas. Y un 2,26% ha respondido que no sabe o no contesta.

Si se traduce en número de votos, la opción de que el Ejército no responde al nivel de España ha conseguido un total de 363 votos. Mientras, 286 lectores de ECD consideran lo contrario. Un total de 15 participantes han optado por el “no sabe no contesta”.