Espectaculares imágenes de los pilotos de Eurofighter llevando al límite sus cazas

En el vídeo, publicado por el Aire en su canal oficial de Youtube, puede verse cómo los mecánicos y pilotos repasan la aeronave antes de despegar de la pista del aeródromo de Los Llanos, cuartel general del Ala 11.

Una vez en el aire, el Eurofighter realiza una serie de maniobras que llevan al aparato al “límite de su capacidad” técnica con loopings, toneles, ascensos en vertical y vuelos invertidos. Movimientos que no sólo ponen a prueba al avión sino también la capacidad física del piloto, que soporta grandes presiones durante la ejecución.

El vídeo coincide con otras imágenes difundidas por el fabricante Airbus, en el que el Eurofighter ‘posa’ en pleno vuelo con las otras aeronaves diseñadas y fabricadas por la firma aeronáutica: el A400M –con tripulación española a bordo-, el A350XWB y el helicóptero H160.

#Airbus presents "Family Flight", an aeronautical achievement that symbolizes our new united family. More than ever, #WeMakeItFly. pic.twitter.com/pd5DYlUcPw