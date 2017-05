Hacienda blinda la declaración de la Renta de Cristiano Ronaldo para evitar que se filtre

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes de la Delegación de Grandes Contribuyentes, las "medidas excepcionales" se han puesto en marcha después de que el futbolista del Real Madrid haya sido denunciado por Hacienda ante la Fiscalía por presunta evasión de impuestos.

Habría defraudado cerca de 15 millones de euros entre 2011 y 2014. Es la conclusión a la que ha llegado la Agencia Tributaria después de investigar su actividad profesional en esos cuatro ejercicios.

La Fiscalía, que acaba de recibir la denuncia, tiene tiempo hasta el 30 de junio para examinar la información y decidir si acusa al futbolista de delito fiscal.

Acaba de presentar la Declaración de la Renta

En paralelo, Ronaldo acaba de presentar por primera vez la Declaración de la Renta, correspondiente a 2016, en la Agencia Tributaria española. Así lo confirman a ECD altos cargos de este departamento de Grandes Contribuyentes.

Desde este ejercicio, el jugador está obligado a tributar al 52%, el tipo máximo establecido para los residentes en la Comunidad de Madrid. Es la misma cantidad que pagan ya el resto de jugadores españoles de la plantilla, como Sergio Ramos, Carvajal y Morata.

Los privilegios fiscales de la 'Ley Beckham'

Hasta ahora, la 'Ley Beckham' ha facilitado la elusión de un impatriado que hubiera firmado un contrato antes de final de 2009, como es el caso de Cristiano Ronaldo.

Esta normativa le daba la posibilidad de tributar por el Impuesto sobre la Renta de los no residentes (IRNR) a un tipo fijo del 24% durante 2010 (cuando se efectúa el cambio de residencia fiscal a España) y durante los cinco períodos siguientes, de 2011 a 2015.

El régimen especial de impatriados le otorgaba otros privilegios fiscales extraordinarios, como no tributar por la renta mundial como cualquier residente o no estar obligado a presentar la declaración de bienes en el extranjero, según el criterio de la Dirección General de Tributos.

En alerta ante el riesgo de filtración de datos

Ante este escenario, según las fuentes consultadas, Hacienda entiende que el riesgo de que esa información acabe apareciendo en los medios de comunicación es elevado. Las sospechas se fundamentan en la fuerte división interna que ha provocado en la Agencia Tributaria la elaboración de este expediente.

Se ha visualizado en las diferencias de criterio entre los técnicos que veían indicios de delito fiscal, frente a los que defendían que no ha habido ánimo de defraudar por parte del futbolista.

En la cúpula de la Agencia Tributaria han tomado la determinación de que la mejor forma de evitar estas filtraciones que infringen la ley y la confidencialidad de los datos personales es investigar cada caso que se produzca.

Pero ha tenido en cuenta que después es difícil demostrar y condenar a los responsables. De ahí que nunca se hayan producido denuncias consistentes de los ciudadanos a Hacienda por este asunto y se haga necesario anticiparse. "Los controles internos están ahora para usarlos. No solo tranquiliza a los ciudadanos, sino que provoca que quien filtra se lo piense dos veces", explica un alto cargo de Hacienda.

Actuaciones del Servicio de Auditoría Interna

Así las cosas, el Servicio de Auditoría Interna ha comenzado a extremar las precauciones. Es el encargada de vigilar que se cumplen las normas sobre secreto y reserva dentro de la Agencia Tributaria.

Se ha intensificado la vigilancia sobre los funcionarios que tienen acceso al sistema informático donde se almacenan datos del jugador portugués en el grupo de "Grandes Contribuyentes".

También se ha advertido a los técnicos de que serán interrogados si acceden al expediente. Deberán explicar por qué lo han hecho: si era un encargo de sus superiores para algún plan de inspección concreto y aprobado, en qué han empleado esos datos... Y deberán acreditar todo debidamente.

En circunstancias normales, es decir, para cualquier contribuyente que no sea una persona relevante, los datos son manejados por el técnico, el jefe de la unidad y el inspector jefe de la delegación. La inspección la termina el técnico, el jefe valida el expediente y el inspector jefe es el que confirma el acta.

Pero en el caso de un contribuyente relevante, como es el caso de Ronaldo, hay más personas, por encima del inspector jefe, que tienen conocimiento del expediente. Cualquier actuación que se adopte sobre esa "alta personalidad" es sometida a un criterio superior.

Graves filtraciones sobre altas personalidades

Esta "especial protección" a Cristiano Ronaldo, que inspectores con muchos años de servicio no recuerdan desde la filtración de la multa a la mexicana Cemex en 2013, se produce después de varias fugas de información sobre altas personalidades que se han ido produciendo en los últimos años.

Afectaron a la infanta Cristina, Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre o José María Aznar. El punto álgido se produjo en el caso que salpicó al ex presidente del Gobierno.

No resultaba tan sencillo apuntar entonces a que la filtración no se había producido en la Agencia Tributaria. Anteriormente, se recalcaba que esta información sensible había podido ser filtrada desde gestorías, gabinetes jurídicos e incluso oficinas bancarias.

También se apuntaba a otras instancias por las que hubieran pasado los datos del presunto fraude. Se citaban, por ejemplo, el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) o la Fiscalía Anticorrupción.