Pablo Iglesias impacienta a los empresarios catalanes por hacerles esperar con la cumbre de Sitges

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes empresariales en Barcelona, algunos altos ejecutivos catalanes se mantienen a la espera de esa decisión porque se manifiestan en profundo desacuerdo con la presencia del líder de Podemos. Algunos de ellos han asegurado que no acudirán si Iglesias participa.

No pasan por alto que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont ya han confirmado su presencia en las jornadas económicas que organiza el Círculo de Economía, del 25 al 27 de mayo, en Sitges (Barcelona). En principio, tienen en cuenta que Pablo Iglesias dispone de una “agenda menos apretada” que la del presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

La cita tendrá lugar una semana después de conocer quién será el nuevo secretario general del PSOE.

Ha despreciado al foro y sus asistentes

“A nosotros no nos van a llevar a la reunión esta de Sitges a darnos caviar y vinos muy caros para hablar con nosotros. Nos reunimos en una mesita con una botellita de agua, que puede ser del grifo, y hablamos de política. A nosotros no se nos compra, no se nos amenaza ni se nos dan instrucciones”. Estas fueron las palabras que Iglesias dedicó a la cita de Sitges, cuando quedó fuera de la edición de 2015.

“No entiendo cómo va a venir otra vez una persona que ha despreciado este foro y a todos aquellos que venimos asistiendo desde hace años”, se queja un alto ejecutivo catalán al que ha tenido acceso ECD.

“No nos interesa lo más mínimo lo que nos pueda decir”, añade otro veterano empresario que lleva también años acudiendo a la cumbre de Sitges.

No ha quedado otro remedio que invitarle

Pablo Iglesias se estrenó el año pasado en este foro. La mayoría de los asistentes habituales comprendieron entonces la decisión tomada por el Círculo de Economía, aunque se declaraban en privado, al mismo tiempo, en contra de su presencia.

Consideraban que a la organización no le había quedado otro remedio que cursarle invitación, al coincidir la cumbre empresarial en plena precampaña electoral para el 26-J y donde se aconsejaba ser cuidadosos con los equilibrios políticos

Hace dos años, Pablo Iglesias no fue invitado a la reunión del Cercle d'Economía celebrada una semana después de los comicios del 24 de mayo, a la que sí acudieron los líderes del resto de los partidos nacionales.

Tampoco asistió Ada Colau, después de que Barcelona en Comú se acabara de colocar como primera fuerza en la capital catalana con 11 concejales de los 41 del Ayuntamiento.

Incluso, por primera vez un político de un partido sin poder institucional participó como ponente. Fue el caso de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que se sumó a la lista de políticos que intervinieron y que incluyó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, al ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y al dirigente de ERC, Oriol Junqueras.

Habrá una nutrida representación económica

Este año habrá una nutrida representación económica en Sitges, con ejecutivos como el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno; el de CaixaBank, Jordi Gual; el consejero delegado de Unilever, Paul Polman; o el presidente de Gestamp, Francisco Riberas.

También se darán cita personalidades como Barry Eichengreen, catedrático de Economía y Ciencia Política de la Universidad de California; Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exministro de Exteriores de México, o James Bell, vicepresidente de Global Strategy del Pew Research Center.

El ministro de Economía, Luis De Guindos, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, también estarán en Sitges, así como los ex ministros Cristina Garmendia y Josep Piqué.