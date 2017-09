Comercio electrónico: ¿llegas dónde te interesa?

En otros casos la red ha sido el trampolín para que algunos emprendedores pusieran en marcha su negocio. Las historias de éxito se suceden, aunque no todas las tiendas que se abren en Internet consiguen triunfar. Hace falta mucho más que una web para lograr vender.

Aparecer en las búsquedas

En el comercio tradicional, una tienda tiene casi las mismas opciones que las demás para llegar a los ojos del público, sobre todo si está situada en una calle comercial con mucho tránsito. Online es algo diferente, ya que hace falta que los buscadores muestren la tienda en los primeros puestos. Y para eso se necesitan acciones específicas, orientadas a atraer la atención de las arañas de búsqueda, y que estas consideren que el sitio merece estar por delante de la competencia.

Para hacerlo, lo más recomendable es contar con una agencia SEO, que se encargue de que la tienda cumple con las condiciones que tienen los algoritmos para posicionarla en la primera página, lo más cerca posible de la cabeza.

Realizar campañas de publicidad

Otro de los beneficios de Internet es que ahora es mucho más accesible el lanzamiento de campañas de marketing. Contratar un anuncio a toda página en un periódico de tirada nacional, hacer una campaña para la radio o la televisión está reservado solo a marcas que cuentan con un gran presupuesto para publicidad. Sin embargo, gracias a las redes sociales y el posicionamiento de pago es posible lanzar anuncios a un precio bastante bajo. Con la ventaja de que además solo aparecen en aquellos ordenadores que utiliza el público que interesa.

Además, se pueden adaptar las acciones. El marketing para Prestashop hace que las tiendas creadas a través de esta plataforma llegue a los usuarios con más probabilidades de comprar lo que ofrecemos. De este modo, cada visita que recibamos será una venta más segura y rentabilizamos las campañas mucho mejor.

Alojar la tienda en un sitio con garantías

Tener el negocio en un alojamiento que ofrezca garantías es tanto o más importante que las acciones de posicionamiento y difusión. Sobre todo en el apartado de la seguridad.

En una tienda en línea se manejan datos sensibles, como direcciones, nombres, números de tarjetas o monederos electrónicos. De modo que hay que buscar un servicio que garantice que esta información no estará al alcance de cualquiera. Lo ideal es contratar un VPS en España con el que nuestros clientes se sientan seguros. De lo contrario perderemos muchas oportunidades de vender por falta de confianza.

Tenerlo todo ordenado

¿Verdad que una tienda en la que todo está desordenado no invita ni siquiera a entrar? Pues lo mismo sucede con un ecommerce en el que el contenido no está organizado y fácil de encontrar. No solo para los usuarios que acceden a ella, sino también para los buscadores.

Para un buen posicionamiento web en Almería, y que los clientes no abandonen la tienda debido a que no consiguen encontrar lo que buscan, hay que darle mucha importancia a la estructura.

Algo parecido a poner en las estanterías los productos al alcance de las manos, y organizados por familias para que puedan ir directamente a una sección y llenar su carrito. Si de verdad quieres llegar al público con tu tienda online, necesitas partir de esta base.