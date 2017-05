El auge de la tecnología reacondicionada

Los usuarios quieren estar a la última, pero el presupuesto no siempre lo permite. Por eso, deben desarrollar un ritmo frenético de compra y vender sus antiguos móviles para poder tener acceso al último terminal más novedoso de su fabricante favorito.





Sin embargo, hay un sector de compradores de smartphones que ha conseguido ahorrar unos euros a la hora de comprar sus terminales. Se trata de los consumidores de Móviles Reacondicionados.





Pero, cuidado, móviles reacondicionados no es sinónimo de comprar un teléfono en plataformas de segunda mano como Vibo o Wallapop: no es lo mismo comprar un iPhone reacondicionado que un iPhone de segunda mano utilizado por un particular y revendido sin ningún tipo de garantía a otro particular. Esto último puede salir bien, pero también puede salir mal.





Comprar un smartphone con garantía en una tienda tecnológica especializada que se ha encargado de reacondicionarlo y que te da una confianza y una seguridad determinadas es la clave para comprar móviles baratos de muy buena calidad. De hecho, la garantía en móviles usados es algo imprescindible ya que, si tienes algún problema con el terminal puede resultar que la reparación es más costosa que el precio del propio teléfono de segunda mano. Ese precio puede llegar incluso a superar el precio de un Smartphone de similares características totalmente nuevo. De ahí que la tendencia creciente sea la de comprar móviles de segunda mano con garantía puede ser casi como comprarte otro nuevo, dependiendo del componente que sea.





La gente suele desconfiar de los terminales usados o de segunda mano, ya que muchos prefieren ahorrarse el problema de comprar un móvil que te dure dos días o que se averíe en algún momento. Pero esto no es así si tienes una empresa especializada y una garantía detrás, tanto por parte de los vendedores, como de los fabricantes. De hecho, suelen ser terminales revisados antes de su venta, por lo que la fiabilidad es del 100%.





No se debe tener miedo a los terminales usados o reacondicionados en estas condiciones, pues estarás ahorrando dinero y consiguiendo un terminal igual de duradero que uno recién salido de fábrica. ¡Y con las mismas prestaciones o muy similares!





Los móviles reacondicionados





La gran mayoría de la gente que no tiene demasiados conocimientos tecnológicos desconoce que existen tiendas que ponen a la venta teléfonos móviles reacondicionados.





Este tipo de productos se basan en devoluciones de los usuarios que han comprado un terminal y, por las razones que sean, lo han devuelto a la tienda. El equipo especializado de la tienda lo reacondiciona para volver a venderlo a menor precio.





La mayoría de los productos reacondicionados suelen ser terminales con algún defecto externo o de hardware que han sido reparados o cambiados para volver a ponerlos a la venta. En otros casos, se trata de devoluciones o unidades con la caja abierta durante el transporte.





Debemos perder el miedo a los móviles reacondicionados ya que, normalmente, las tiendas que venden este tipo de productos reacondicionados suelen ofrecer una garantía de cierto tiempo, añadiendo también la del fabricante, para que, en caso de que detectemos alguna falla en la recepción del dispositivo, puedas cambiar el terminal o repararlo sin coste.





Por ejemplo, si quieres comprar Móviles iPhone Reacondicionados y luego resulta que funciona todo menos el lector de huellas, se puede acudir a la propia tienda y que tengas un seguro sobre lo que compras. Además, si la tienda dispone de servicio técnico, tendrás un extra, ya que podrán revisar el terminal ellos mismos, sin tener que enviarlo a terceros o al fabricante. Así tendrás antes de vuelta tu nuevo iPhone Reacondicionado.





Como ejemplo de ahorro, diremos que el último iphone usado con garantía, con equipamiento de 4,7” de pantalla y 128 GB de memora interna, se puede conseguir en tiendas como supergad.com a un precio aproximado de 649€. Si miras el mismo terminal en la Store de Apple, el precio asciende hasta los 879. El ahorro es bastante grande y, al menos, tienes la seguridad de que no compras a ciegas, tal como puede ocurrir con la venta particular de un iphone de segunda mano sin garantías.





Además, en Supergad.com podrás encontrar todo tipo de modelos y marcas de móviles, como Samsung, Sony, HTC, Huawei o LG. Puedes comprarlos usados, de segunda mano o reacondicionados, totalmente revisados, con 1 año de garantía y totalmente libres, por lo que podrás usar el terminal según lo recibas en tu domicilio. Además, disponen de pago a plazos así que puedes fraccionar tu compra y, además de ahorrar sobre el precio, no desembolsar todo el importe de una sola vez.





En la misma tienda también podrás encontrar tablets, smartwatches o gadgets para tus dispositivos, igualmente usados, de segunda mano y reacondicionados.





¿Quién no está a la última con ayuda de la tecnología reacondicionada?