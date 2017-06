5 consejos para triunfar con tu campaña de buzoneo

La frase de “Solo tenemos una oportunidad para causar una primera impresión” se aplica perfectamente a las campañas de buzoneo ya que únicamente se cuenta con un par de segundos antes de que la persona que lee el folleto decida tirarlo a la basura o continuar interesándose.

Sin embargo, conseguir captar la atención de esa persona no es una tarea sencilla, ni siquiera marcas de relevancia internacionales tienen asegurado el éxito de la campaña. Por ello es muy importante escoger el tono adecuado, las palabras precisas y el diseño perfecto para conseguir atención por parte de nuestro consumidor potencial. A continuación, explicamos 5 aspectos a tener en cuenta para poder triunfar con una campaña de buzoneo:

--Empatía con el cliente

Uno de los motivos por los que multitud de empresas fracasan es debido a que no conocen las necesidades de sus clientes. Por ello es muy importante identificar el target de la empresa y posteriormente focalizar en qué es lo que necesitan sus consumidores. Solo de esa manera el mensaje podrá definirse y, por tanto, resultar de interés para el mismo.

Una vez conocidas sus necesidades, es necesario saber qué tono y mensaje escogeremos para dirigirnos a nuestros clientes. Depende de lo que queramos transmitir escogeremos una posición más cercana, bromista, seria o tradicional para conseguir nuestros fines.

--Captar su atención

No podemos olvidar que el primer impacto que recibe el consumidor sobre la empresa a través de los folletos debe captar su atención y, por lo tanto, ser llamativo. No obstante, esto último no significa ser infiel a la estética de la empresa y a sus valores. De lo que se trata al llevar a cabo este tipo de acciones es de generar interés y deseo en nuestros clientes.

--Diseño del mensaje

La maquetación, así como los elementos visuales escogidos son de gran importancia. Actualmente nos encontramos en una sociedad en la que a multitud de personas les cuesta leer y únicamente focalizan su atención en las imágenes y fotografías. Es por ello por lo que elegir unos buenos recursos es muy relevante puesto que se trata de una carta de presentación de la empresa, así como de sus servicios.

--Empresa de reparto

Tan importante es el diseñar el mensaje como escoger el mejor canal para el reparto del mismo. Es por ello por lo que elegir una empresa de buzoneo con años de experiencia a sus espaldas es de gran importancia.

Una de estas es Geobuzón, una empresa profesional de buzoneo en España con más de 1.000 millones de folletos repartidos al año. Esta empresa pone a disposición de las diferentes empresas herramientas tecnológicas para que las campañas de buzoneo sean eficientes y efectivas, incidiendo directamente en el público objetivo.