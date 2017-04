La clave del éxito en cualquier aventura empresarial es difícil de conseguir y más si hablamos del mundo de la moda. Sin embargo, la marca española The Code escogió los ingredientes perfectos para hacerse un hueco en este mercado con sus bolsos artesanales realizados íntegramente en España .Tradición y modernidad se aúnan en esta firma para crear el complemento ideal con en el que conseguir looks urbanos, versátiles y actuales al alcance de todos.

The Code, la start up de bolsos artesanales ‘made in Spain’