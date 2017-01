“De haber nacido en San Francisco seríamos YouTube o Instagram”

Una startup española en la cabeza del livestreaming

Con apenas dos años de vida su nivel es comparable al de los más grandes del mercado en el mundo

Vivimos pegados al video. No se nos escapa una escena familiar, profesional, informativa, deportiva, etc ni haciendo un esfuerzo por evitarla. La tecnología de transmision de video en directo desde cualquier dispositivo que tenga una cámara y una conexión a internet ha avanzado en los últimos tres años a un ritmo vertiginoso del que no podemos descabalgarnos.