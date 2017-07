María Pelayo decide abandonar 13TV

La nota lanzada por el gabinete de prensa de 13TV añade que José Luis Pérez, presentador de 'Spain is different, o no?', ha sido nombrado nuevo director de Informativos de la cadena de la Conferencia Episcopal. Hasta el momento, Alfredo Urdaci ocupaba el cargo.

Pérez compaginará esta labor con la dirección de los Servicios Informativos de COPE. Así mismo, con su llegada, María Pelayo que presentaba el informativo del mediodía 'Al Día' con Urdaci también ha sido apartada del espacio.

Según se ha comunicado a través de la nota de prensa “13TV busca nuevos formatos adaptados a los perfiles de los tres comunicadores en la nueva estructura de programación”. Pues bien. Según ha podido saber ECD por fuentes internas de la cadena, la determinación de reubicar a los periodistas se trata de una decisión tomada por los obispos.

Señalan que ante la orden recibida por parte de la CEE, el equipo directivo de 13TV le ha propuesto a los tres presentadores que “propongan una idea de programa que estén interesados en dirigir”.

María Pelayo ya ha respondido, y ha decidido abandonar la televisión; Alfredo Urdaci esperará unos días para reflexionar sobre la propuesta; y Nieves Herrero se reunirá con la dirección de programas la semana que viene. No obstante, la presentadora de 'Hoy es noticia' continuará al frente del magazine hasta el próximo 14 de julio.