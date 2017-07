Mediapro pide dos años de cárcel y 250.000 euros para una periodista de El País

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes internas de Mediapro, la batalla judicial entre ambas compañías se mantiene presente. En estos momentos se encuentran a la espera de la celebración del juicio que podría poner fin a esta particular guerra.

Antes de este encuentro, se ha concretado la apertura de un juicio oral, en el que se solicitan argumentaciones al grupo catalán. Antonio Caño, director del diario El País, ya afirmó en su día que no era responsable de dicha publicación, delegando la responsabilidad en la periodista que firmaba la noticia, Rosario G. Gómez.

Por esa razón, ECD ha sabido que la petición de condena de 250.000 euros de indemnización y 2 años de cárcel, será directamente contra la periodista. No obstante, El País será responsable civil y subsidiario en cuanto a la posible pena establecida.

La ‘guerra’ se desató hace más de dos años

En diciembre de 2014 Rosario G. Gómez, periodista de El País, publicó una noticia en la que acusaba a Jaume Roures de tener repartido un tercio de su dinero en diferentes paraísos fiscales. La publicación desató la polémica. Mediapro negó la información e inició un proceso de rectificación.

El diario de Prisa fue condenado a corregir la información titulada por G. Gómez como “Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales”, de manera íntegra y en portada.

La Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón a la productora catalana alegando que El País carecía de pruebas suficientes para realizar tales afirmaciones, tan perjudiciales para Roures y su grupo, ya que sólo se basaban en una simple relación de un dossier anónimo repleto de falsedades y errores.

Después de este triunfo judicial, Mediapro denunció a El País ante la Federación de Asociaciones de la Prensa Española, por difundir falsas informaciones. Rosario G. Gómez afirmó que el presidente del grupo catalán disponía de cuentas repartidas en una veintena de países y paraísos fiscales alcanzando una cifra de unos 75 millones de euros.

La FAPE, no obstante, desestimó esta denuncia y mostró su apoyo hacia el diario de Prisa, alegando que las publicaciones eran veraces. A pesar de que Roures y la productora no poseen cuentas en 13 de las entidades mencionadas en la noticia, y no tienen relación con 58 de las mimas, perdieron dicha acusación.

Los procesos judiciales se mantienen abiertos con esta polémica y ambas compañías buscan una solución definitiva. Sin embargo, habrá que esperar a la celebración del próximo juicio, todavía sin fechar en el calendario, para conocer la sentencia del juez.