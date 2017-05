Éstas son las novedades de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ para el programa de repesca

Antena 3 emite este viernes la penúltima gala

Los concursantes serán elegidos por la audiencia y por el jurado. El ganador pasará directamente a la final

‘Tu Cara No Me Suena Todavía’, conocido como ‘TCNMST’, es la versión con concursantes anónimos del exitoso talent show de Antena 3. El espacio producido por Gestmusic estrena este viernes la octava gala donde participará como invitada especial Lorena Gómez, finalista de 'Tu Cara Me Suena'.