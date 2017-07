Sus señorías, con la lengua fuera por los pasillos del Congreso

Las últimas semanas han sido de bastante trabajo en el Congreso y en el Senado. Sus señorías han trabajado en varias comisiones de investigación relacionadas con la Justicia: la primera, la de la financiación del PP, promovida por Podemos, PSOE y Ciudadanos, a la que han comparecido los ex tesoreros Luis Bárcenas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís, y la actual en el cargo, Carmen Navarro. En el Senado han comenzado a declarar los investigados en la comisión de financiación de los partidos propuesta por el PP. Y aún hay otra más, que ha acarreado desorden en el trabajo de los parlamentarios: la subcomisión de estudio de una Estrategia Nacional de Justicia. No pocos diputados y senadores pertenecen a los tres grupos, por lo que algunos días no han podido acudir a todas las sesiones debido a que las comparecencias coincidían. A algunos se les ha visto sin resuello por los pasillos del Congreso, corriendo con carpetas bajo el brazo para poder asistir a las sesiones. Estos días, algunas de sus señorías no han dado abasto.