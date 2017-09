Margallo se siente un represaliado

José Manuel García-Margallo se siente abandonado por el PP y, en cierto modo, un represaliado por haber sido un “verso suelto” durante la anterior legislatura. Así lo ha dejado caer en sus últimas apariciones públicas y así lo creen desde su entorno, a tenor de algunas decisiones tomadas desde Moncloa y Génova.

El ex ministro de Asuntos Exteriores aprovechó su entrevista en La Sexta Noche de este fin de semana para expresar su malestar. En varios tramos de su intervención, dejó claro que no estaba de acuerdo con la estrategia del Gobierno con el desafío soberanista --“algo tendríamos que ofrecer”- para, a continuación, dejar caer que no había repetido en el Ejecutivo por tener una opinión diferente a la de Rajoy y la dirección del partido.

En ese sentido, Margallo lanzó varias pullas, asegurando que él mejor que nadie sabía que dentro del partido no se podía disentir. Un comentario que no ha pasado inadvertido en las filas populares.

Comentarios más o menos intencionados aparte, el madrileño ha podido comprobar, con el lanzamiento de su nuevo libro, ‘Por una convivencia democrática’, que aquellos que fueron sus compañeros en el Consejo de Ministros hace apenas un año le han dejado de lado. Incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ex titular de Exteriores solo tendrá a su lado, en el acto de presentación previsto para este miércoles, a Ana Pastor. La actual presidenta del Congreso es considerada, como el propio Margallo, “fundadora” del llamado G-8, el grupo de ministros contrarios a Soraya Sáenz de Santamaría que ha sido fulminado en la presente legislatura.

Lo que más ha llamado la atención es que la ex ministra de Fomento será, junto a Josep Piqué, el único representante del PP y del Gobierno en un acto al que también acudirá el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, autor del epílogo del libro.

Una lista de invitados que nada tiene que ver con la que tuvo Margallo en la presentación de ‘Todos los cielos conducen a España’, en noviembre de 2015. En aquella ocasión el propio Mariano Rajoy, casi en precampaña electoral, actuó como jefe de ceremonias y apadrinó la obra del entonces ministro de Asuntos Exteriores.

En apenas año y medio, la situación ha cambiado totalmente para un Margallo que, desde hace meses, ha visto como el presidente del Gobierno marcaba distancias con él. Ahora, aprovechando precisamente la promoción de su nuevo libro, el ex ministro ha empezado a verbalizar su frustración por haber sido apartado.