Soy cliente de Apple desde hace muchos años. Siempre se ha caracterizado por tener un excelente servicio al cliente. Sin embargo, llevo ocho meses de pesadilla con ellos. Tengo problemas técnicos con uno de sus productos en todos mis dispositivos (iphone, ipad, mac). Durante estos meses he hablado con muchísimas personas de su servicio de atención al cliente, que se han ido pasando la pelota. He mantenido muchísimas horas de conversación, enviado correos, etc. Incluso una queja formal por correo postal a su Departamento de Atención del Cliente en Cork, Irlanda.

Todo en balde. Me aseguran que mi problema depende de su Departamento de Ingeniería y éstos no dicen nada. Increíblemente, nadie puede hacer nada para solicitarles una respuesta. Me he sentido con la misma impotencia que tenía reservada para las teleoperadoras. Esta carta es mi última pataleta para hacerles llegar este mensaje: Apple, antes molabas.