A los funcionarios que organizaron una fiesta con una “stripper” en las dependencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) ha abierto una investigación para depurar responsabilidades por una fiesta de despedida de un funcionario que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en las dependencias del Parque de Servicios Municipal, donde se aparcan los vehículos oficiales del consistorio. A la celebración acudió una “stripper” que tuvo que sufrir comentarios vejatorios por parte de los presentes del tipo: “¿No querías marisco?”, “Si no se quita la camisa, no cobra”, “¡Guapa! ¡Ya te has lucido!” o “¡Corre! ¡Saca las tetas!”. A la fiesta acudieron funcionarios, trabajadores municipales y concejales del equipo de gobierno formado por PSOE y Somos Alcalá, además de una ex afiliada a IU. No obstante, los ediles no se encontraban en el lugar cuando actuó la mujer. La noticia, adelantada por el diario Alcalá Hoy, se ha conocido al difundirse un vídeo de seis minutos que muestra el momento del baile de la “stripper”.