Cataluña: se veía venir

Parece mentira que no se conozca a esa parte de catalanes que no hacen ruido, sumergidos en el silencio y a la espera de acontecimientos con lo que les está lloviendo. Hace tiempo escribí un artículo donde reflejaba que me importaba un bledo la situación de la parte catalana escondida en el armario porque era necesario que saliesen para decir lo que sienten y por el daño que podía ocasionarle la situación en la que viven hoy, parece ser que siguen dormidos y en cualquier momento pueden tener un despertar del que no podrán arrepentirse.

La otra parte de catalanes que están despiertos, son los que son los que agitan la independencia descomponiendo esta Cataluña, desobedeciendo y maltratando a mi querida España, como decía Cecilia en su canción: Mi querida España Esta España viva, Esta España muerta De tu santa siesta Ahora te despiertan Versos de poetas ¿Dónde están tus ojos ¿ dónde están tus manos ? ¿ dónde tu cabeza ? Mi querida España Esta España en dudas, Esta España cierta De las alas quietas De las vendas negras Sobre carne abierta ¿ Quien pasó tu hambre ? ¿ Quién bebió tu sangre ? Cuando estabas seca ¿ Mi querida España Esta España blanca, Esta España negra Pueblo de palabra Y de piel amarga Dulce tu promesa Quiero ser tu tierra Quiero ser tu hierba Cuando yo me muera Mi querida España...

Cataluña si no despierta le va a costar salir de las arenas movedizas en la que se encuentra; los separatistas se están pasando las leyes por el arco del triunfo y les importa un bledo que tomen medidas contra ellos porque siguen con su empecinamiento y nos los van a detener, pues que carguen con sus consecuencias. A los otros les importa más la situación por la que puede pasar con su Barsa en la liga que la situación económica a la que pueden llegar, y esto es lo que hay. No recordemos tiempos pasados, y dejemos en paz a José Castillo y a Calvo Sotelo. Mucho me queda por decir pero por ahora creo que es suficiente, saben perfectamente que no podrán financiarse porque tienen el bono basura, tampoco podrán integrarse en CCE, yo por lo pronto después de lo que están haciendo miraré el código de barras y me lo pensaré.