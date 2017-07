La consulta ilegal, un atajo peligroso

Cuando tenemos prisa, tendemos a utilizar atajos. Lo hacemos con el ordenador. Y también algunas veces cuando vamos a un sitio. Y se hace también en las conquistas. Y también se hace en política. Aunque, no podemos decir que los caminillos sean siempre peligrosos. Si podemos decir que a menudo, no te permiten hacer y ver algunas cosas. También podemos decir, que algunas cosas se te escapan. Y que es más fácil que te precipites. (..). En cambio, ves muchas más cosas, y quizás consigues más, y el disfrute es más intenso, cuando te mueves por el menú del programa. O cuando renuncias a ahorrar tiempo y recorrido. O cuando en una relación, no vas directo al grano, actuando con sugerencias prudentes, o con insinuaciones tímidas. O cuando en política, optas por buscar mediadores, para hacer pedagogía, renunciando a la provocación.

Cuando tenemos prisa solemos precipitarnos y no pocas veces nuestro esfuerzo termina en frustración, y rabia. El gobierno catalán tiene prisa. Este gobierno quiere utilizar un atajo, la consulta ilegal, con la intención de llegar a un lugar. Si hubiera optado por buscar los cambios, respetando la ley, tal vez no habría llegado al lugar deseado, sin embargo, por el camino quizás hubiera visto, que hay un montón de rincones interesantes.