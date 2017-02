Las declaraciones de Kichi en ‘Salvados’ sobre las fragatas a Arabia Saudí alborotan Podemos

“Nos dedicamos en la Bahía de Cádiz a hacer barcos desde la época de los fenicios”; “No estoy en contra de que se construyan nuestras corbetas y no estoy en contra de que Felipe VI viaje a Arabia Saudí para traerse las corbetas a la Bahía de Cádiz” Yo trabajo para Navantia”... Son algunas de las frases que dejó Kichi durante la entrevista.

Unas afirmaciones que, tal y como ha podido confirmar El Confidencial Digital, han causado la indignación de una buena parte de los votantes de Podemos, que acusan al alcalde de Cádiz de ser contradictorio e ir en contra del carácter antimilitarista del partido.

El edil, de hecho, reconoció esas contradicciones asegurando que “tenemos contradicciones porque tenemos conciencia. El PP no tiene contradicciones porque no tiene conciencia”, pero ese argumento no le ha servido para que los suyos le apoyen.

Así, tanto en las redes sociales como en Plaza Podemos, han atacado duramente a Kichi, cuyas justificaciones a favor de los trabajadores de Navantia tampoco han conseguido convencer a los votantes de Podemos.

En ese sentido, un afiliado le ha recordado que “Navantia no depende del ayuntamiento de Cádiz ni de su alcalde, sea cual sea, sino que está ...adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del ministro”.

Piden a Urbán y Rodríguez que actúen

Las palabras de Kichi han indignado especialmente a ssus compañeros de Izquieda Anticapitalista, donde no entienden el discurso mantenido por el alcalde de Cádiz.

Tanto es así, que algunos miembros de esta corriente interna de Podemos han pedido a los cabecillas de la misma, Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, que le exijan “explicaciones” al edil para que no vuelva a pronunciarse en los términos en los que lo hizo.