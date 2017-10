Margarita Robles es la ideóloga de la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría

Parte de los parlamentarios no entiende que se haya dado una respuesta de división con el Gobierno de Mariano Rajoy. Hubieran preferido que la primera comparecencia tras el referéndum hubiera sido de unidad en torno a las fuerzas del Estado y al Ejecutivo.

“No sólo Podemos”

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la idea de reprobar a la vicepresidenta fue de la portavoz del grupo, Margarita Robles.

“No puede ser que Podemos nos gane en la defensa de los derechos humanos y de la integridad de los ciudadanos”, afirman fuentes cercanas a la portavoz.

Podemos ha enviado una denuncia de la actuación de la Policía y la Guardia Civil del pasado domingo, a su juicio, desproporcionada, a la Comisión Europea.

Robles aportó esta medida a la ejecutiva, que contó con el visto bueno de Pedro Sánchez, “en defensa de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre las que el Gobierno ha descargado la responsabilidad” y como manifestación de “empatía hacia los ciudadanos heridos”.

Esta decisión ha sido duramente criticada por el ex vicepresidente del Gobierno e histórico socialista Alfonso Guerra: “El PSOE debería retirar esa reprobación y no distraer a la gente”, afirmó este miércoles en Onda Cero.

División de los diputados

La postura de Robles también ha provocado fracturas en el seno del grupo en el Congreso. Según afirman fuentes cercanas a la bancada socialista a ECD, parte de los diputados han acatado la propuesta pero no la comparten.

Son “los de siempre”, dicen estas fuentes; en concreto, los más cercanos a Susana Díaz (Antonio Pradas, Gregorio Cámara y José Juan Díaz Trillo), junto con Soraya Rodríguez y otros.

Los cuatro primeros rompieron la disciplina de voto el 19 de septiembre y votaron a favor de una moción de Ciudadanos, que consistía en manifestar el apoyo al Gobierno sobre Cataluña.

Ésta es la línea que debería haber seguido el grupo socialista, según estos diputados descontentos. Lo último que debería haber hecho el PSOE, según dicen, fue precisamente lo que hizo: descalificar a Sáenz de Santamaría y la actuación de las fuerzas de seguridad.

“¿Con quién estamos, con los que defienden el referéndum ilegal, o con la Policía, que intentó pararlo?”, afirman algunos de estos parlamentarios descontentos.

Igualmente se ha expresado Guerra, que ha criticado la estrategia dialogante de Sánchez “¿Diálogo con los golpistas? ¿Se imaginan que hubiéramos dialogado con Tejero?”, ha cuestionado.

La Ley de Seguridad Nacional

Frente a estas críticas, fuentes cercanas a Margarita Robles aseguran que en el seno del PSOE “se puede no compartir con todo lo que se decide, pero sí respetarlo y apoyarlo”.

De hecho, hay quien dice que Robles, defensora del diálogo que ha exigido Pedro Sánchez a Rajoy, quizá hubiera preferido que el líder del PSOE hablara en su comparecencia de la Ley de Seguridad Nacional. Esta medida la ha sugerido el propio partido al Gobierno, en lugar de la aplicación del 155.

Con todo, Robles ha preferido seguir la directriz marcada por Sánchez, aunque ya se han oído algunas voces dentro del PSOE pidiendo el apoyo al Gobierno sobre el controvertido artículo de la Constitución.

Socialistas a favor del 155

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, por ejemplo, lo han dicho en público. Lo mismo hacen en privado algunos diputados, en desacuerdo con Sánchez y con Robles.

Muy crítico se ha mostrado Guerra en esta cuestión y ha retado a Sánchez a apostar por su aplicación: “¿Qué clase de demócrata defiende Constitución pero no su artículo 155? Me parecería fatal que PSOE no lo hiciera”, ha asegurado públicamente.