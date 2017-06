Pablo Iglesias tiende la mano al PSOE “con respeto” para echar a Rajoy

Mariano Rajoy ha alterado el desarrollo de la moción de censura al intervenir por sorpresa después de que Irene Montero presentara esta iniciativa parlamentaria en nombre de los diputados de Unidos Podemos que la firmaron.

A las doce de la mañana ha sido cuando ha subido a la tribuna de oradores el candidato a la presidencia del Gobierno. Pablo Iglesias, vestido con chaqueta azul clara sobre camisa blanca, ha empezado agradeciendo la presencia a los alcaldes de las confluencias de Podemos que habían acudido al palacio de la Carrera de San Jerónimo: Gerardo Pisarello (Barcelona), Pedro Santisteve (Zaragoza), Martiño Noriega (Santiago de Compostela), Dolors Sabater (Badalona)...

Iglesias ha citado su ejemplo para argumentar que el PP ya no puede azuzar el miedo a que Podemos no sabe gestionar las instituciones, ya que según él, estos alcaldes demuestran que “se puede gobernar de otra forma, más eficiente”, pero sobre todo porque “cuando no se roba, se gobierna mejor”.

Mano tendida al PSOE... pero sin Ciudadanos

Aunque ha sido una referencia breve en medio de un debate de casi dos horas, Pablo Iglesias también ha tenido palabras para el Grupo Socialista, en el que este martes se estrena José Luis Ábalos como portavoz parlamentario de la confianza de Pedro Sánchez.

El secretario general de Podemos ha celebrado lo que votaron los militantes del PSOE en las primarias en las que ganó Sánchez frente a Susana Díaz y Patxi López. Admitiendo que esta moción de censura no iba a prosperar, Iglesias ha tendido la mano al Partido Socialista para en el futuro ponerse de acuerdo para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Por un lado, ha asumido que cometió errores en los meses en los que negoció con el PSOE y se negó finalmente a apoyar la investidura de Pedro Sánchez por haber pactado con Ciudadanos. Ahora, Iglesias pide “desde el respeto” que los socialistas intenten ponerse de acuerdo con Podemos, ya que este partido está dispuesto al diálogo.

“Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno [al PP] más temprano que tarde”, ha lanzado Pablo Iglesias a la bancada del PSOE, aunque ha vuelta a avisar que no cuenten con Podemos si ese acuerdo necesita de C’s, “la muleta naranja”.

Recurso a la Restauración de finales del XIX

Al abordar casos de corrupción bien entrado su discurso, Pablo Iglesias ha ido adoptando su habitual tono vehemente. Pero en el tramo inicial de su intervención, el líder de Podemos ha mostrado un perfil mucho más suave, más moderado, más de hombre de Estado. De hecho, incluso ha llegado a elogiar a Adolfos Suárez como presidente de la Transición y a Felipe González (pese a algunas pegas) como “presidente de la modernización”.

Iglesias ha definido lo que para él es España: no “una pulserita”, sino que ha ido citando a trabajadores, personas que se esfuerzan, y hasta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga casos de corrupción del PP, como ejemplos de lo que sí es España.

A continuación, el líder de Podemos se ha lanzado a recuperar la Historia de España: todo para comparar el actual sistema político y lo que llaman “la trama” de relaciones corruptas de políticos y grandes empresarios, con lo que ocurría en la España de la Restauración, a finales del siglo XIX, con el turnismo entre conservadores y liberales, el caciquismo y otros casos de utilización de las instituciones para el enriquecimiento personal de algunos políticos.

“Si amas a tu patria, debes conocer su historia”, ha afirmado Pablo Iglesias para justificar la larga regresión histórica que ha hecho y que también le ha servido para asegurar que aunque ha ocurrido desde hace décadas, la corrupción no es “una maldición histórica” de España, sino que se puede corregir siguiendo el camino que marcó el 15-M con sus propuestas.

Citando a pensadores regeneracionistas, Iglesias ha terminado proclamando: “Márchense, señores del PP”, que ha recordado al famoso “¡váyase, señor González!” que lanzó José María Aznar en 1994.

Medidas anticorrupción y económicas

Pablo Iglesias ha tardado más de una hora en comenzar a desgranar medidas del programa con el que gobernaría de prosperar su moción de censura. Sus promesas más destacadas han sido las once medidas urgentes para luchar contra la corrupción: por ejemplo, tal y como adelantaba esta mañana El Confidencial Digital, ha vuelto a proponer -como hizo en su intento de pacto con Pedro Sánchez- que la Policía Judicial se adscriba orgánicamente a los jugzados, para escapar de la dependencia del mismo Gobierno al que tiene que investigar.

También ha indicado otras medidas, como una ley “anti-puertas giratorias”, acabar con el secreto bancario, introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, y hasta crear una unidad dedicada a tratar de recuperar el dinero desviado y defraudado por los culpables de corrupción.

Otro de los capítulos en los que el líder de Podemos ha presentado medidas que configuran su programa de Gobierno es la economía. Según Pablo Iglesias, “la política económica que necesita España” implica potenciar la industria, convertir Bankia en un banco público que financie la investigación, subir el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros...

“¿Esto cómo se paga?”, se ha preguntado retóricamente Iglesias para hacer frente a la acusación de que Podemos no explica cómo financiaría todo este gasto público. Por ejemplo, con los 8.000 millones de euros que recaudaría de más con una reforma tributaria hacia una mayor progresividad; los 800 del impuesto a las grandes fortunas; los 1.000 del impuesto a los bancos...

Repaso a todas las comunidades autónomas

El modelo territorial ha sido otro punto importante del discurso del candidato de Podemos a presidente del Gobierno. Ha insistido en su propuesta de reorientar Espñaa hacia un modelo plurinacional, articulado como federal o confederal en el que “las naciones” que la integran puedan decidir su papel.

Aunque se ha detenido en el conflicto independentista en Cataluña, Iglesias ha ido repasando las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas para tener palabras para todas ellas.