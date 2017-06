Pedro Sánchez va ahora a por Andalucía

Pedro Sánchez lo tuvo claro desde el día siguiente de ganar las primarias. Impulsar una candidatura contra Susana Díaz en el congreso regional del PSOE andaluz no era factible, debido al proceso exprés anunciado por la andaluza, y por la necesidad de llegar a un pacto de no agresión de cara al congreso federal.

Las plataformas sanchistas en Andalucía, no obstante, manejaron hasta ayer distintas alternativas, en las que no entraba el citado Tirado, con el objetivo de visibilizar la división que existe ahora en la federación en torno a Díaz. Una división que no impedirá a la sevillana estar cuatro años más al frente del PSOE-A, pero que amenaza con acabar con su poder territorial en la comunidad.

Oleada de “noes” a Díaz....

Así lo ve un Pedro Sánchez que ha pedido a sus apoyos en Andalucía “calma” de cara al congreso regional. Ese cónclave, considera el secretario general, está diseñado a la medida de Díaz y era imposible tener éxito. No obstante, sí puede servir como el punto de partida para una ofensiva que se llevará a cabo en los próximos meses.

En ese sentido, desde Ferraz se ha transmitido el mensaje de hacer visible la oposición a Susana Díaz en la votación del congreso. La sevillana, explican, “conseguirá todos los avales que quiera”, pero luego se someterá a la votación de los delegados en el cónclave regional.

Y, aunque los representantes de Sánchez en ese congreso serán minoría, votarán en contra de la ejecutiva propuesta por Díaz. De esa forma, explican las fuentes consultadas, la sevillana “obtendrá un respaldo mínimo”, con una “oleada de `noes'”, y se “empezará a visibilizar que cada vez tiene menos apoyos”.

...y después a ganar los congresos provinciales

Esa victoria agridulce de Susana Díaz será el antecedente de la convocatoria de los congresos provinciales en el PSOE andaluz. Unos procesos internos en los que Sánchez sí dará la batalla con el impulso de candidatos propios, que competirán con los actuales colaboradores de la presidenta de la Junta.

Así, y a pesar de que aún faltan meses para la celebración de esos cónclaves, las fuentes consultadas por ECD explican que el secretario general ya busca candidatos alternativos a Miguel Ángel Heredia en Málaga; a Teresa Jiménez en Granada; y a José Luis Sánchez Teruel en Almería. En estas tres provincias, de hecho, Sánchez da por hecho que ganará a los candidatos susanistas.

En Cádiz y Jaén, por su parte, Ferraz cuenta con llegar a un acuerdo con los cargos afines a Chaves y Zarrías, que se postularon en las primarias con Patxi López. A pesar se su apoyo al ex lehendakari, “les une la oposición a Susana y allí Pedro encontrará apoyo”.

La presidenta de la Junta, no obstante, cuenta aún con sacar adelante los congresos provinciales de Córdoba, Huelva y Sevilla, donde los actuales secretarios provinciales, todos ellos afines, cuentan con una ligera ventaja sobre sus rivales sanchistas.

Solo en Huelva, donde Mario Jiménez está “claramente a la baja”, el candidato impulsado por Sánchez puede tener opciones: “Ya contamos con un apoyo del 45%, aseguran los colaboradores del secretario general.

Secretarios susanistas ya han llamado a Ferraz

Conscientes del incierto futuro que les espera en los congresos provinciales, algunos secretarios generales del PSOE de Andalucía ya se han puesto en contacto con Ferraz para anunciar su apoyo a Pedro Sánchez, a pesar de haber apostado claramente por Susana Díaz hasta la fecha.

Entre esas llamadas al equipo del secretario general, las fuentes consultadas destacan las procedentes de las tres agrupaciones susanistas más débiles, Málaga, Granada y Almería: “Incluso de allí nos han telefoneado para ofrecer su colaboración a Pedro”, señalan.

Pese a ese supuesto acercamiento, Sánchez tiene claro que esas tres provincias serán sus principales objetivos en los próximos congresos. La derrota de sus actuales líderes, todos ellos muy próximos a Díaz, supondría un golpe de efecto y la pérdida de gran parte del poder territorial que posee ahora la presidenta de la Junta, que quedaría aislada en Sevilla.

En ese sentido, las fuentes consultadas recuerdan que Miguel Ángel Heredia es el principal representante de Susana Díaz en el Congreso; Teresa Jiménez es vicepresidenta del Parlamento de Andalucía; y José Luis Sánchez Teruel es Coordinador del Consejo Territorial del PSOE-A, un cargo de confianza para la dirigente autonómica.